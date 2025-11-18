Riconoscimenti: Domenico Pisana riceverà a Modena il “Premio alla carriera e all’eccellenza culturale Sergio Camellini”

MODENA/MODICA, 18 Novembre 2025 – Un importante riconoscimento per la carriera e l’impegno culturale sarà conferito a Domenico Pisana, scrittore e intellettuale modicano, presso il prestigioso Palazzo Ducale di Modena.

Sabato 22 novembre, nell’Aula Magna dell’Accademia Militare, Pisana ritirerà il “Premio alla carriera e all’eccellenza culturale”, dedicato alla memoria di Sergio Camellini, il grande poeta modenese scomparso il 12 giugno 2024.

Il premio è stato conferito a Domenico Pisana da una Giuria d’eccezione, presieduta dal Prof. Hafez Haidar, figura di spicco nel panorama letterario internazionale, già docente di Letteratura araba all’Università di Pavia, insigne poeta, scrittore e traduttore, noto per essere stato candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura e insignito del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento celebra l’alto valore della produzione culturale e dell’impegno di Domenico Pisana, consacrandone il percorso artistico e intellettuale in una cornice di grande prestigio istituzionale.

