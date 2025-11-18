  • 18 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 18 Novembre 2025 -
Cultura | Modica

Riconoscimenti: Domenico Pisana riceverà a Modena il “Premio alla carriera e all’eccellenza culturale Sergio Camellini”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODENA/MODICA, 18 Novembre 2025  – Un importante riconoscimento per la carriera e l’impegno culturale sarà conferito a Domenico Pisana, scrittore e intellettuale modicano, presso il prestigioso Palazzo Ducale di Modena.

Sabato 22 novembre, nell’Aula Magna dell’Accademia Militare, Pisana ritirerà il “Premio alla carriera e all’eccellenza culturale”, dedicato alla memoria di Sergio Camellini, il grande poeta modenese scomparso il 12 giugno 2024.

Il premio è stato conferito a Domenico Pisana da una Giuria d’eccezione, presieduta dal Prof. Hafez Haidar, figura di spicco nel panorama letterario internazionale, già docente di Letteratura araba all’Università di Pavia, insigne poeta, scrittore e traduttore, noto per essere stato candidato al Premio Nobel per la Pace e la Letteratura e insignito del titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento celebra l’alto valore della produzione culturale e dell’impegno di Domenico Pisana, consacrandone il percorso artistico e intellettuale in una cornice di grande prestigio istituzionale.

583280
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube