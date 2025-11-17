Modica, 17 Novembre 2025 – Il Consiglio comunale di Modica ha espresso un segnale di forte unità e solidarietà sui valori universali della pace, approvando all’unanimità una mozione dal valore fortemente simbolico presentata dai consiglieri Neva Guccione e Giovanni Spadaro.
Nonostante la normativa vigente impedisca l’esposizione della bandiera della Palestina sul balcone del Palazzo comunale, i due consiglieri hanno ritenuto essenziale portare la questione all’attenzione dell’Assemblea. L’obiettivo primario era dare voce alle legittime istanze di pace e dialogo espresse da una parte significativa della cittadinanza, manifestatesi anche attraverso le recenti iniziative spontanee di studenti e cittadini in città.
La mozione, pur consapevole dei limiti imposti dalla legge sull’esposizione di bandiere non ufficiali o non previste, è stata definita dai proponenti un gesto che mira a trascendere gli schieramenti politici per unire la comunità modicana attorno al bene comune della pace.
Il risultato del voto in Consiglio rappresenta, secondo i promotori, un segnale forte e unitario: la pace non è un tema di parte, ma un bene comune che unisce l’intera comunità nei valori fondamentali di dialogo, solidarietà e rispetto reciproco.
“Pur nel rispetto dei limiti imposti dalla legge,” si legge nella nota, “tale gesto rappresenta un segnale forte e unitario: la pace è un bene comune, che trascende gli schieramenti politici e unisce la comunità modicana nei valori universali di dialogo, solidarietà e rispetto reciproco.”
La città di Modica, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, conferma così la sua attenzione ai grandi temi internazionali, ribadendo la centralità della diplomazia e dell’umanità.
4 commenti su “Pace e solidarietà: mozione simbolica unanime in Consiglio Comunale a Modica”
Per sottolineare questo impegno, si potrebbe invitare anche qualche maestro d’orchestra russo, tanto per dire.
Perdonate, per par condicio, aggiungo, potremmo invitare anche qualche artista ucraino, suggerirei Zelensky, basta solo fornirgli un pianoforte ed un water in oro, anche se lui ha la dote di suonare in piedi.
Paolo manca un pagliaccio!!!
Sono affranto, deve rivolgersi ai selezionatori, anche se z. è già un artista a tutto tondo.
Comunque, non farei mai favoritismi tipici ai quali tanti sono abituati. Al massimo, potrei garantirne la professionalità.