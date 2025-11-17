Pace e solidarietà: mozione simbolica unanime in Consiglio Comunale a Modica

Modica, 17 Novembre 2025 – Il Consiglio comunale di Modica ha espresso un segnale di forte unità e solidarietà sui valori universali della pace, approvando all’unanimità una mozione dal valore fortemente simbolico presentata dai consiglieri Neva Guccione e Giovanni Spadaro.

Nonostante la normativa vigente impedisca l’esposizione della bandiera della Palestina sul balcone del Palazzo comunale, i due consiglieri hanno ritenuto essenziale portare la questione all’attenzione dell’Assemblea. L’obiettivo primario era dare voce alle legittime istanze di pace e dialogo espresse da una parte significativa della cittadinanza, manifestatesi anche attraverso le recenti iniziative spontanee di studenti e cittadini in città.

La mozione, pur consapevole dei limiti imposti dalla legge sull’esposizione di bandiere non ufficiali o non previste, è stata definita dai proponenti un gesto che mira a trascendere gli schieramenti politici per unire la comunità modicana attorno al bene comune della pace.

Il risultato del voto in Consiglio rappresenta, secondo i promotori, un segnale forte e unitario: la pace non è un tema di parte, ma un bene comune che unisce l’intera comunità nei valori fondamentali di dialogo, solidarietà e rispetto reciproco.

“Pur nel rispetto dei limiti imposti dalla legge,” si legge nella nota, “tale gesto rappresenta un segnale forte e unitario: la pace è un bene comune, che trascende gli schieramenti politici e unisce la comunità modicana nei valori universali di dialogo, solidarietà e rispetto reciproco.”

La città di Modica, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, conferma così la sua attenzione ai grandi temi internazionali, ribadendo la centralità della diplomazia e dell’umanità.

