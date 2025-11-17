E’ siracusano l’uomo investito e ucciso sulla A 18

San Gregorio, 18 Novembre 2025 – È siracusano la vittima del tragico incidente avvenuto ieri sull’A18.

Si tratta di Salvo Campisi, 50 anni, nato a Milano ma residente a Siracusa, travolto e ucciso nel pomeriggio vicino al casello di San Gregorio. L’uomo si era fermato in corsia d’emergenza per una gomma forata, aveva già contattato carroattrezzi e Polizia Stradale, quando un’auto sopraggiunta lo ha investito in pieno.

I soccorsi del 118 sono stati inutili. Campisi lascia due figli.

Sulla dinamica è stata aperta un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

foto Franco Assenza

