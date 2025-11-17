Modica, 17 novembre 2025 – Si accende lo scontro politico all’interno del Consiglio comunale dopo la denuncia presentata dalla consigliera Neva Guccione, che afferma di essere stata aggredita fisicamente da un collega durante una discussione istituzionale. La vicenda, definita dalla stessa consigliera “un episodio inaccettabile”, ha immediatamente provocato reazioni nel mondo politico locale. Secondo quanto ricostruito da Guccione, l’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di un confronto dai toni accesi. La consigliera parla di un “comportamento intimidatorio” e di un gesto fisico che l’avrebbe colpita, motivazioni che l’hanno spinta a rivolgersi alle autorità competenti per tutelare la propria incolumità e chiedere chiarimenti sulla condotta del collega. Sulla vicenda abbiamo voluto sentire l’altra campana, per correttezza deontologica, secondo l’accusa, ad essere coinvolto sarebbe il Consigliere comunale Giorgio Civello, che respingere con forza ogni addebito. Civello, bolla la versione dei fatti come “del tutto infondata” e definisce la denuncia “un’invenzione”. Il Consigliere, sostiene che l’episodio sia stato ingigantito e non abbia alcun fondamento reale, parlando di “strumentalizzazione politica”. La contrapposizione tra le due ricostruzioni ha inevitabilmente alimentato tensioni all’interno del Consiglio, dove diversi esponenti chiedono ora che venga fatta piena luce attraverso la consultazione degli atti ufficiali e delle registrazioni disponibili. Il clima politico, già segnato da divisioni, rischia così di irrigidirsi ulteriormente. Civello, che tra l’atro pare si sia allontanato prima che la situazione “degenerasse”, ha deciso di tutelarsi attraverso il suo legale. Sarà che qualcuno stia mentendo, sapendo di mentire?
- 17 Novembre 2025 -
8 commenti su "Modica, consigliera denuncia aggressione: "Colpita da un collega" – Il diretto interessato respinge le accuse"
Se la l’accusa ha mentito dovrà dimettersi.
Vergognosi comportamenti, siamo arrivati anche alle percosse fisiche. Si devono dimettere tutti Nunzio.
Ormai il consiglio comunale e l’amministrazione è diventata tossica, fra gli attacchi dei consiglieri di finta opposizione e gli insulti reciproci che fioccano, mancavano anche le percosse, anche se non possiamo essere sicuri in un ambiente come quello.
