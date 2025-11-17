  • 17 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Novembre 2025 -
Modica | Politica

Modica, consigliera denuncia aggressione: “Colpita da un collega” – Il diretto interessato respinge le accuse

  • 8
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 novembre 2025 – Si accende lo scontro politico all’interno del Consiglio comunale dopo la denuncia presentata dalla consigliera Neva Guccione, che afferma di essere stata aggredita fisicamente da un collega durante una discussione istituzionale. La vicenda, definita dalla stessa consigliera “un episodio inaccettabile”, ha immediatamente provocato reazioni nel mondo politico locale. Secondo quanto ricostruito da Guccione, l’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di un confronto dai toni accesi. La consigliera parla di un “comportamento intimidatorio” e di un gesto fisico che l’avrebbe colpita, motivazioni che l’hanno spinta a rivolgersi alle autorità competenti per tutelare la propria incolumità e chiedere chiarimenti sulla condotta del collega. Sulla vicenda abbiamo voluto sentire l’altra campana, per correttezza deontologica, secondo l’accusa, ad essere coinvolto sarebbe il Consigliere comunale Giorgio Civello, che respingere con forza ogni addebito. Civello,  bolla la versione dei fatti come “del tutto infondata” e definisce la denuncia “un’invenzione”.  Il Consigliere, sostiene che l’episodio sia stato ingigantito e non abbia alcun fondamento reale, parlando di “strumentalizzazione politica”. La contrapposizione tra le due ricostruzioni ha inevitabilmente alimentato tensioni all’interno del Consiglio, dove diversi esponenti chiedono ora che venga fatta piena luce attraverso la consultazione degli atti ufficiali e delle registrazioni disponibili. Il clima politico, già segnato da divisioni, rischia così di irrigidirsi ulteriormente. Civello, che tra l’atro pare si sia allontanato prima che la situazione “degenerasse”, ha deciso di tutelarsi attraverso il suo legale. Sarà che qualcuno stia mentendo, sapendo di mentire?

583122
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

8 commenti su “Modica, consigliera denuncia aggressione: “Colpita da un collega” – Il diretto interessato respinge le accuse”

  2. Tobia

    Vergognosi comportamenti, siamo arrivati anche alle percosse fisiche. Si devono dimettere tutti Nunzio.
    Ormai il consiglio comunale e l’amministrazione è diventata tossica, fra gli attacchi dei consiglieri di finta opposizione e gli insulti reciproci che fioccano, mancavano anche le percosse, anche se non possiamo essere sicuri in un ambiente come quello.

    5
    8
  3. Gino

    Tobia ( Jack )
    Ha le prove che sia vero???
    Fino a prova contraria può anche essere non vero.
    Personalmente non ho creduto alla aggressione verbale precedente, a maggior ragione non credo assolutamente a questa aggressione addirittura fisica.
    Ci vogliono le prove!!
    Solo il nostro Tobia ( Jack ) da credulone quale è, poteva arrivare alle conclusioni.
    Bello il nuovo nome Tobia …….buona giornata Jack🤣🤣🤣

    7
    7
  5. Geronimo

    Conosco Giorgio Civello da tempo e conosco anche il suo carattere: impossibile che abbia compiuto il gesto del quale è accusato !

    4
  6. Tobia

    Gino, ma ho scritto proprio ” anche se non possiamo essere sicuri in un ambiente come quello”, capisco la sua difficoltà di comprensione e me ne dispiaccio, ma è quello che avevo scritto. Per me tutti devono andare a casa e lasciare il Comune in mano a Putin 😂 a chistu tiatru!
    Non si preoccupi dello pseudo 🤣, si attacca ai nomi ed alle sciocchezze come sempre e poi neppure comprende ciò che è scritto, figuriamoci comprendere il significato.
    Il vaccino se l’ìè fatto? No, bene, ma almeno poi non ci riempia di balle come al solito, anche io non mi vaccino ma non assillo continuamente come i disagiati novaxx

    2
    6
  7. Gino over the top

    @Gino hai dimenticato quando usastbi nik Rosellina e contadino🤣🤣🤣
    Le persone hanno più fantasia di te Roselgino🤣🤣🤣🐑🐑🐑

    4
    4
  8. Gino

    Tobia ( Jack )
    Qui l’unico disagiato e lei. Ma va??? Veramente c’era scritto “non possiamo essere sicuri”????? Però scrive vergognosamente …..ecc ecc.
    Andare a casa tutti??? per votare chi?
    Votiamo la sua sinistra???
    Ma non doveva scrivere più come l’altro disagiato compagno di merende Macco??
    Torni nell’ ovile a belare 🐑🐑🐑
    Sono anni che cambia nome per le figuracce.
    Aspetto le altre capre al seguito…….in primis il compagno più intelligente, Pietro.
    Adesso Tobia ( Jack ) risponderà usando il mio stesso nome? Gino?
    Poveraccio🐑🐑🐑🐑

    3
    1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube