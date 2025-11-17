  • 17 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Novembre 2025 -
Attualità | Modica

L’arte come strumento di crescita collettiva a Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 Novembre 2025L’arte come terapia, come ponte e come motore di crescita collettiva. Questo è il cuore pulsante di “Laboratorio d’Arte Sociale – Arte Inclusione”, il progetto presentato lo scorso 14 novembre nella prestigiosa Pinacoteca di Palazzo Grimaldi.

Promosso dall’Associazione Artisti Associati – MATT’Officina, con il sostegno cruciale dell’ASSAP “Michele Grimaldi” – Opera Pia e della Fondazione “Giovan Pietro Grimaldi”, l’iniziativa mira a sfruttare l’arte come linguaggio universale capace di generare benessere, relazione e inclusione per tutte le fasce della comunità.

Il progetto entra nel vivo arricchendosi di novità, tra cui spicca il programma “IN e AUT”, pensato per ampliare e facilitare l’accesso alle esperienze artistiche a persone con disabilità, creando spazi realmente inclusivi e sinergici.

Inoltre, l’iniziativa rafforza il legame con il mondo scolastico attraverso i PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento):

  • Gli studenti dell’I.S. “Galilei–Campailla” saranno attivi come assistenti di laboratorio.

  • Gli alunni dell’I.S. “Verga” si dedicheranno alla realizzazione della scenografia per il prossimo Carnevale di Modica, unendo creatività e servizio alla comunità.

Attraverso esperienze creative condivise, il progetto punta alla valorizzazione dei talenti individuali e alla costruzione di legami autentici tra persone di ogni età e abilità.

L’evento inaugurale ha visto una significativa partecipazione istituzionale, che ha sottolineato l’importanza del progetto per il territorio.

L’Avv. Salvatore Campanella, presidente della Fondazione Grimaldi, ha ribadito il convinto sostegno a ogni iniziativa che promuova inclusione e benessere collettivo.

Un intervento di particolare significato è giunto da Don Giuseppe Stella, che ha portato i saluti del Vescovo di Noto, rimarcando la necessità di cura verso i soggetti fragili non solo in senso materiale, ma anche spirituale. “L’arte, che è bellezza, può essere un magnifico strumento di inclusione e coesione sociale”, ha affermato.

L’Amministrazione Comunale, per voce dell’Assessore alle Politiche Sociali,  Concetta Spadaro, ha espresso grande apprezzamento, definendo l’iniziativa un “esempio di innovazione sociale e un modello di risposta ai bisogni di coesione e crescita della comunità.”

Filippo Pasqualetto, presidente dell’ASSAP Michele Grimaldi – Opera Pia, ha messo in luce l’importanza di offrire opportunità di integrazione attraverso l’arte, rendendo i ragazzi protagonisti attivi della loro creatività, con un focus speciale sulle persone con disabilità.

Pamela Vindigni, presidente dell’Associazione Artisti Associati e promotrice del progetto, ha illustrato come il laboratorio rappresenti un’opportunità concreta per trasformare la creatività in uno strumento di crescita personale e collettiva.

Fino a giugno 2026, presso la Sala del Granaio in via Grimaldi 101, Modica, saranno attivi quattro laboratori inclusivi:

  • Laboratorio Argilla

  • Laboratorio Teatro Kid

  • Laboratorio di Pittura, Collage e Cartapesta

  • Laboratorio Musica Insieme

Con questo progetto, Modica si conferma un centro attivo nel promuovere l’inclusione sociale, utilizzando l’arte non solo come espressione estetica, ma come strumento essenziale per una piena realizzazione dei principi di sviluppo della persona umana.

583121
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube