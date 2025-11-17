Modica, sport paralimpico nel centro storico con i Lions

Modica, 17 novembre 2025 – I Lions Club dell’ottava circoscrizione del distretto Lions Sicilia — Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei — si sono riuniti a Modica per sostenere lo sport inclusivo, sotto il significativo slogan: “Uniti nello sport, uguali nella vita”. Piazza Matteotti ha ospitato un campo da calcio, una pedana da scherma e un campo da baskin, animati dall’entusiasmo di “Olimpia Baskin Ragusa”,” Insuperabili Modica” e “Conad Scherma Modica”. Bambini, famiglie, atleti e cittadini hanno vissuto insieme un pomeriggio di energia e condivisione, dimostrando che lo sport può davvero abbattere barriere e costruire ponti di inclusione. La giornata ha avuto come ospite d’onore Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), accompagnato da figure di grande rilievo come Daniele Garozzo, vice presidente della Federazione Italiana Scherma (FIS), e Giorgio Scarso, presidente Onorario della FIS. La loro presenza ha conferito autorevolezza e spessore a un’iniziativa che ha voluto accendere i riflettori sullo sport paralimpico e sulla sua straordinaria capacità di generare inclusione. Prima dell’evento a piazza Matteotti il Presidente Marco Giunio De Sanctis è stato accolto a Palazzo San Domenico, nell’aula consiliare, dal Sindaco di Modica Maria Monisteri e dal presidente del consiglio comunale Mariacristina Minardo, alla presenza della giunta e dei consiglieri comunali. Insieme a loro, i rappresentanti dei Lions Club hanno dato il benvenuto agli ospiti, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e associazionismo.

Al termine delle esibizioni in piazza Matteotti, la giornata è proseguita all’auditorium “Pietro Floridia” con un convegno moderato da Chiara Scucces. L’incontro ha offerto un approfondimento sul valore educativo dello sport come strumento di crescita e di elevazione sociale, evidenziando al tempo stesso il ruolo dei Lions Club nel sostegno a chi rischia l’esclusione dal mondo sportivo.

Il convegno si è aperto con i saluti istituzionali di Sonia Calabrese, presidente del Lions Club Modica (club capofila), del Sindaco di Modica Maria Monisteri, di Luigi Bellassai, presidente dell’VIII Circoscrizione del Distretto Lions Sicilia, e di Nadia Rivetti, delegata distrettuale al service “Sport al servizio della persona con disabilità”.

Sul palco si sono alternati interventi di grande intensità. Marco Giunio De Sanctis, presidente CIP, che ha evidenziato la necessità di un cambiamento culturale profondo, distinguendo tra il diritto di praticare sport e quello di essere accolti nei percorsi paralimpici, ed ha altresì sottolineato i progressi compiuti dall’Italia, ma anche la necessità di investire ulteriormente in impianti accessibili e nella promozione dello sport paralimpico. Daniele Garozzo e Giorgio Scarso, rappresentanti della FIS, che hanno ribadito l’importanza di un approccio inclusivo nelle discipline sportive. Un giovane schermidore ipovedente e un genitore di un atleta paralimpico, che con le loro testimonianze hanno emozionato il pubblico. Giuseppe Stracquadaneo dell’Università di Catania, ha offerto una riflessione accademica sul ruolo dello sport come fattore di crescita sociale e culturale.

Un gesto concreto e altamente simbolico ha suggellato la giornata: alle tre società sportive protagoniste dell’evento sono stati consegnati tre voucher omaggio per il soggiorno di un atleta presso il Campo Giovani Disabili Free-Wheeling del distretto Lions Sicilia.

La donazione, effettuata dal direttore del campo, past Governatore Salvatore Ingrassia, insieme alla vice direttrice Stefania Carpino, ha rappresentato un segno tangibile di vicinanza al mondo della disabilità e di sostegno da parte dei Lions. Un atto che ha rafforzato ulteriormente il messaggio di inclusione e solidarietà che ha caratterizzato l’intera giornata.

A chiudere l’iniziativa è stato il vice Governatore del distretto Lions Sicilia Walter Buscema, che ha ribadito l’impegno dei Lions nel promuovere i valori di inclusione e solidarietà.

Presenti all’evento altri componenti del comitato paralimpico italiano fra cui il presidente del comitato regionale Roberto Pregadio.

L’evento è stato reso possibile grazie al contributo degli sponsor Carpentieri Casa, Remax Platinum e 24 Max Platinum, e alla collaborazione dei Lions Club dell’ottava circoscrizione — Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei che hanno dimostrato ancora una volta la forza del volontariato organizzato nel costruire ponti di pace e di partecipazione.

Per i Lions Club della provincia di Ragusa è stato un importante appuntamento per evidenziare come lo sport abbatte qualsiasi barriera fra chi normodotati e soggetti con disabilità. “Questa giornata ha permesso un dialogo reale tra istituzioni e Lions – spiega Sonia Calabrese, presidente Lions Club Modica – l’inclusione è fondamentale per garantire futuro alla società. Tutti i Lions della provincia di Ragusa si sono uniti per portare avanti questo progetto.”

“L’evento ha rappresentato un paradigma necessario per capire quanto una comunità sia attenta alla diversità. Sport e differenza sono una doppia sfida, e noi Lions l’abbiamo accolta per riflettere e agire con coraggio”, questo il commento di Luigi Bellassai, presidente dell’ottava circoscrizione del distretto Lions Sicilia.

