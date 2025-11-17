  • 17 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Novembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Presentato il nuovo Segretario del Comune: è Francesco Piro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti


Vittoria, 17 novembre 2025 – Questa mattina il Sindaco Francesco Aiello ha presentato alla Giunta e agli amministratori comunali il nuovo Segretario Generale del Comune, il Dott. Francesco Piro.
Originario di Agrigento, il Dott. Piro è laureato in Giurisprudenza l’Università degli Studi di Palermo. Ha iniziato la sua carriera come Segretario comunale nel Comune di Santa Maria della Versa (Pavia), per poi fare ritorno in Sicilia, dove ha svolto il suo incarico in diversi enti locali, maturando un’importante esperienza amministrativa e gestionale. “Accogliamo il Dott. Francesco Piro con grande soddisfazione. La sua esperienza e la sua preparazione rappresentano un valore aggiunto per il nostro Comune. Sono certo che, grazie al suo contributo, potremo rafforzare l’efficacia e la trasparenza dell’azione amministrativa, offrendo ai cittadini servizi sempre più efficienti”, – ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

583164
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube