Auto travolge i clienti di un bar in piazza: quattro feriti, grave un 14enne

Priolo Gargallo (SR) 17 novembre 2025 – Momenti di terrore nel primo pomeriggio di ieri a Priolo, dove un’auto fuori controllo è piombata sui clienti di un bar affacciato su piazza Quattro Canti, travolgendo pedoni e avventori seduti ai tavolini all’esterno del locale. Quattro le persone ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida della vettura c’era un anziano che, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede e coinvolgendo anche altre auto parcheggiate, colpite dalla corsa “impazzita” della macchina. L’impatto ha provocato scene drammatiche, lasciando sotto choc i presenti. Due dei feriti versano in condizioni gravi. Il quattordicenne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato accolto dal personale del Trauma Center pediatrico. Gli altri feriti sono stati soccorsi dal 118 e portati nei vicini ospedali della zona. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia municipale, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’area è stata temporaneamente transennata per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti. Le indagini sono in corso.

Salva