  • 17 Novembre 2025 -
Cultura | Modica

Modica. Presentazione del libro di Giombattista Amenta, “Il rispetto violato”.

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 novembre 2025 – “Il rispetto violato. Docenti maltrattati, studenti maltrattanti”: è questo il titolo del libro di Giombattista Amenta che sarà presentato giovedì 20 ottobre, alle ore 17.00, a Modica nell’auditorium del Palazzo della Cultura.
L’iniziativa è organizzata dall’AVIS Provinciale di Ragusa, in collaborazione con il Caffè Letterario Quasimodo. Dopo i saluti di Luca Hanna, Presidente Avis Modica OVD, Salvatore Poidomani, Presidente Avis Provinciale RG, e Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, sarà Giovanna Criscione, già ispettore Miur, a dialogare con l’autore, docente di Didattica e Pedagogia Speciale presso l’Università di Messina.
Il volume focalizza l’attenzione sull’esigenza dei docenti di trovare interventi efficaci per gestire le condotte maltrattanti. Si prefigge, inoltre, di aiutarli a vedere nelle difficoltà sia occasioni per educare sia opportunità per incrementare la loro competenza, elaborando nuove prospettive per analizzare le complessità e trovando strategie innovative per affrontarle

583186
