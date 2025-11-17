Chiesa S. Giorgio Donnalucata. II incontro di catechesi su Mosè e i profeti

Donnalucata(Scicli), 17 novembre 2025 – Si terrà mercoledì 19 novembre, alle ore 16.30, nella Chiesa di S. Giorgio Martire di Donnalucata, il secondo incontro del cammino di evangelizzazione e catechesi per la testimonianza del vangelo in una società che cambia, e che abbraccerà l’anno pastorale 2025-2026.

La catechesi che terrà Domenico Pisana, teologo morale e scrittore, sarà sul tema “Ora va’! Io ti mando dal faraone… Fa uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti…“Io sarò con te”. (Es 3,12) L’esperienza di Mosè e dei profeti.

L’iniziativa, organizzata dal parroco Don Paolo Alescio, in collaborazione con le Cellule di evangelizzazione della Parrocchia, delle quali è responsabile Rina Carrubba, è in sintonia con il Piano Pastorale approvato lo scorso settembre dal Vescovo della Diocesi di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, e che mira ad accrescere la coscienza di una missione evangelica capace di portare il vangelo sulle strade della vita.

L’obiettivo di questo secondo appuntamento mirerà ad evidenziare come anche oggi Dio non è lontano dalle vicende umane; egli ascolta, conosce le sofferenze e il dolore di tanti che vivono nella miseria interiore, nell’angoscia, nella solitudine, nell’incapacità di amare; oggi Dio ascolta quotidianamente il grido silenzioso di quanti invocano aiuto, salvezza, gioia, comprensione e desiderano ritrovare una condizione esistenziale di gioia, pace, serenità e forza per vivere. E per intervenire, dice al cristiano di oggi : Ora va’! .

Il cammino è aperto a tutti, giovani e adulti, catechisti e operatori pastorali, e a quanti vogliono fare esperienza di Gesù nella loro vita, sia per ricomprendere se stessi che per testimoniare la fede in mondo che ha bisogno d’amore.

