FC Vittoria: Mister Campanella rassegna le dimissioni

Vittoria, 17 Novembre 2025 – Giovanni Campanella, ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo incarico di allenatore del Vittoria.

La decisione, come precisato dalla società calcistica, è maturata al termine di un confronto schietto, sereno e rispettoso tra il tecnico e i vertici dirigenziali. Il club ha scelto di accogliere la richiesta del tecnico, comprendendo appieno le ragioni personali e professionali che sono alla base di questa scelta. “La società ha preso atto della volontà di Mister Campanella, riconoscendo la sua professionalità e la sua correttezza nel gestire questo momento,” si legge nella nota ufficiale. “Comprendiamo le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa difficile decisione e desideriamo ringraziarlo per il lavoro svolto finora.”

La FC Vittoria ha voluto esprimere il suo profondo apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrati da Giovanni Campanella durante il suo periodo sulla panchina biancorossa.

La società conclude il comunicato augurando a Mister Campanella le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, non solo in ambito sportivo ma anche umano.

Nelle prossime ore, la dirigenza si metterà al lavoro per individuare il sostituto che guiderà la squadra per il resto della stagione.

