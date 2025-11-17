  • 17 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Novembre 2025 -
Sport | Vittoria

FC Vittoria: Mister Campanella rassegna le dimissioni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 17 Novembre 2025 –  Giovanni Campanella, ha rassegnato le proprie dimissioni dal suo incarico di allenatore del Vittoria.

La decisione, come precisato dalla società calcistica, è maturata al termine di un confronto schietto, sereno e rispettoso tra il tecnico e i vertici dirigenziali. Il club ha scelto di accogliere la richiesta del tecnico, comprendendo appieno le ragioni personali e professionali che sono alla base di questa scelta. “La società ha preso atto della volontà di Mister Campanella, riconoscendo la sua professionalità e la sua correttezza nel gestire questo momento,” si legge nella nota ufficiale. “Comprendiamo le motivazioni che lo hanno spinto a prendere questa difficile decisione e desideriamo ringraziarlo per il lavoro svolto finora.”

La FC Vittoria ha voluto esprimere il suo profondo apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrati da Giovanni Campanella durante il suo periodo sulla panchina biancorossa.

La società conclude il comunicato augurando a Mister Campanella le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera, non solo in ambito sportivo ma anche umano.

Nelle prossime ore, la dirigenza si metterà al lavoro per individuare il sostituto che guiderà la squadra per il resto della stagione.

583191
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube