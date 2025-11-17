Tragedia sul lavoro a Pozzallo: Gru di un cantiere colpisce un uomo

Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14,30, un operaio di nazionalità albanese, 39 anni, è deceduto a seguito di un gravissimo incidente avvenuto in un cantiere edile lungo Corso Vittorio Veneto a Pozzallo.

Secondo le prime ricostruzioni, una gru in uso presso il cantiere si è inaspettatamente abbattuta, colpendo in pieno l’uomo, che, secondo le informazioni preliminari, stava lavorando al momento dell’incidente, forse intento ad operazioni sul tetto dell’edificio in costruzione o ristrutturazione.

L’episodio ha fatto scattare immediatamente l’allarme, con l’intervento di due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. A causa della estrema gravità delle ferite riportate, l’operaio è stato trasportato d’urgenza presso l’Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica, dove era stato ricoverato in condizioni definite gravissime. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l’uomo è deceduto poco dopo a causa del trauma riportato.

Sul luogo della tragedia sono giunti prontamente i Carabinieri della Compagnia di Modica e di Pozzallo per i rilievi di rito. Le indagini sono state avviate per chiarire la dinamica esatta del crollo della gru, accertare le cause che hanno portato al cedimento della struttura e verificare l’eventuale presenza di responsabilità relative al rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere. L’area è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

