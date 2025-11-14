  • 14 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Novembre 2025 -
Attualità | Scicli

Scicli. Ieri presso l’istituto Vittorini la manifestazione “Io leggo perché”

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

Donnalucata(Scicli), 14 novembre 2025 – Si è svolta ieri, presso la scuola dell’infanzia Elio Vittorini – plesso Villa Medici di Donnalucata – la manifestazione “Io leggo perché”, dedicata ai più piccoli. L’iniziativa, nata dieci anni fa per promuovere la lettura e incentivare l’apertura di biblioteche scolastiche, quest’anno ha coinvolto anche i bambini tra i 3 e i 5 anni.

Attraverso il racconto illustrato “Un giorno all’asilo” di Rosa Cerruto – autrice della collana di racconti illustrati “Un giorno a…” – i piccoli alunni hanno potuto scoprire il piacere della lettura e la magia delle immagini.

Le docenti, e in particolare l’insegnante Maria Cannatella, hanno voluto così avvicinare i bambini al mondo dei libri, avviandoli alla lettura in modo semplice e coinvolgente.

L’incontro, fortemente voluto dalla Dirigente Dott.ssa Marisa Cannata, è stato anche un’occasione per scoprire la ricchezza multiculturale della città di Scicli: le illustrazioni, infatti, sono state raccontate ai bimbi in lingua italiana dall’autrice e tradotte in lingua araba da una delle mamme presenti, che ha partecipato attivamente all’evento.

È stata una mattinata all’insegna del divertimento, del dialogo e della scoperta, in cui i bambini hanno potuto conoscere usi, costumi e cibi legati alla cultura araba, grazie alla condivisione delle famiglie che hanno offerto ai partecipanti cibi e dolci tipici dei loro paesi.

Una festa per tutti, che ha ricordato a tutti quanto il racconto e il gioco possano essere strumenti potenti per valorizzare la diversità e favorire l’inclusione, a partire già dalla scuola dell’infanzia

582854
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “Scicli. Ieri presso l’istituto Vittorini la manifestazione “Io leggo perché””

  1. Paolo

    La nostra cultura non solo è straricca, ma nulla ha da invidiare alle altre. I bambini devono conoscere il proprio patrimonio culturale, che già di per sé è vastissimo, profondo e formativo, senza alcuna necessità di spaziare altrove.
    Da dove nasce questa assurda necessità di far primeggiare popoli diversi dal nostro, di revisionare le nostre favole, la storia arrivando ora persino a mettere tutto in secondo piano?
    Qualcuno spieghi, queste sono libertà di una certa parte politica che gli insegnanti sposano e trasmettono ai più piccoli. Nessun genitore si fa sentire?
    E questa sarebbe la scuola di oggi?
    In un paese normale, dovrebbe essere il contrario, la nostra cultura insegnata a chi vuole integrarsi.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube