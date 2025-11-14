  • 14 Novembre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria, sopralluogo in viale Europa dell’assessore Nicastro: “Qui sorgerà il nuovo asilo nido”

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 14 novembre 2025 – L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere di viale Europa dove sorgerà il nuovo asilo nido, un’opera fondamentale per la crescita e il benessere della comunità di Vittoria.

“Ci troviamo in viale Europa all’interno del cantiere in cui sorgerà il nuovo asilo nido – ha dichiarato l’assessore Nicastro – Sin dal primo giorno del nostro insediamento avevamo già immaginato una città a misura di bambino e di famiglia. Già allora, insieme al sindaco Francesco Aiello, avevamo studiato questa problematica e individuato le possibili soluzioni”.

L’assessore ha voluto esprimere un sentito ringraziamento: “Ringrazio il primo cittadino Francesco Aiello e gli uffici comunali per la guida e il supporto che stanno garantendo in tutte le fasi di questo importante progetto. Partecipando al finanziamento del Pnrr, per un importo di 3.456.000 euro, abbiamo lavorato con determinazione per trasformare in realtà quello che era un nostro obiettivo prioritario. Oggi possiamo vedere concretamente i frutti di questo impegno: alle mie spalle i lavori del nuovo asilo nido, che potrà ospitare 60 bambini”. L’assessore ha sottolineato l’importanza del progetto non solo per i più piccoli, ma anche per le famiglie di Vittoria: “Abbiamo pensato non solo ai bambini, ma anche alle famiglie e alla scuola, che rappresenta il primo pilastro su cui si fonda la nostra comunità. Questo asilo nido è uno degli obiettivi principali che l’amministrazione comunale si era prefissata”. Concludendo, Nicastro ha ribadito l’impegno dell’amministrazione: “L’assessorato ai Lavori pubblici continuerà a monitorare e seguire da vicino l’evoluzione di tutte le opere pubbliche presenti sul territorio. Continueremo a operare con dedizione perché Vittoria ha bisogno di strutture fondamentali che possano garantire sviluppo e crescita per tutta la città”.

582850
