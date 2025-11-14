  • 14 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Maxi-blitz interforze a Vittoria: quartiere in tensione per caccia agli affitti irregolari (e non solo)

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

VITTORIA, 14 Novembre 2025 – Operazione in grande stile nel centro di Vittoria: un imponente dispiegamento di forze dell’ordine ha cinturato e bloccato un’ampia area di Via Carlo Alberto, quasi all’angolo con Via Cacciatori delle Alpi, proprio a ridosso di Via Cavour. Il blitz, scattato all’ora di cena, è stato coordinato da Questura e Prefettura di Ragusa.

Una task force composta da circa venti uomini di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale ha setacciato diversi appartamenti affittati a cittadini immigrati. L’obiettivo dichiarato dell’operazione è smascherare il malaffare e le illegalità che si annidano nel sommerso del mercato immobiliare.

Sebbene l’indagine mirasse inizialmente a scovare gli affitti irregolari e i soggetti sconosciuti al Fisco e all’ufficio tributi comunale, le prime indiscrezioni suggeriscono che il bilancio del blitz sia molto più pesante. Le forze dell’ordine avrebbero accertato non solo violazioni amministrative e fiscali relative agli affitti, ma anche gravi reati che spaziano dallo spaccio di droga alla prostituzione.

L’operazione ha portato all’identificazione di diversi stranieri che sarebbero risultati irregolari e privi di permesso di soggiorno.

L’inchiesta non si ferma agli inquilini. Le indagini vengono estese anche ai proprietari degli immobili affittati. L’obiettivo è chiarire se questi fossero ignari o se, al contrario, fossero consapevoli di aver ceduto le abitazioni a soggetti che poi le hanno illegalmente sub-affittate a connazionali, lucrando sul fenomeno. Le verifiche mirano ad accertare eventuali estremi di reato oltre alle violazioni di legge di tipo amministrativo.

Il blitz di Vittoria segue di poche settimane un’analoga operazione condotta nel centro storico di Ragusa (in Via Roma e nelle aree limitrofe), segnando un’intensificazione dei controlli interforze per contrastare l’illegalità nel territorio ibleo.

I risultati ufficiali e dettagliati saranno comunicati dalla Prefettura e dalla Questura di Ragusa nelle prossime ore.

582846
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube