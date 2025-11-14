Maxi-blitz interforze a Vittoria: quartiere in tensione per caccia agli affitti irregolari (e non solo)

VITTORIA, 14 Novembre 2025 – Operazione in grande stile nel centro di Vittoria: un imponente dispiegamento di forze dell’ordine ha cinturato e bloccato un’ampia area di Via Carlo Alberto, quasi all’angolo con Via Cacciatori delle Alpi, proprio a ridosso di Via Cavour. Il blitz, scattato all’ora di cena, è stato coordinato da Questura e Prefettura di Ragusa.

Una task force composta da circa venti uomini di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale ha setacciato diversi appartamenti affittati a cittadini immigrati. L’obiettivo dichiarato dell’operazione è smascherare il malaffare e le illegalità che si annidano nel sommerso del mercato immobiliare.

Sebbene l’indagine mirasse inizialmente a scovare gli affitti irregolari e i soggetti sconosciuti al Fisco e all’ufficio tributi comunale, le prime indiscrezioni suggeriscono che il bilancio del blitz sia molto più pesante. Le forze dell’ordine avrebbero accertato non solo violazioni amministrative e fiscali relative agli affitti, ma anche gravi reati che spaziano dallo spaccio di droga alla prostituzione.

L’operazione ha portato all’identificazione di diversi stranieri che sarebbero risultati irregolari e privi di permesso di soggiorno.

L’inchiesta non si ferma agli inquilini. Le indagini vengono estese anche ai proprietari degli immobili affittati. L’obiettivo è chiarire se questi fossero ignari o se, al contrario, fossero consapevoli di aver ceduto le abitazioni a soggetti che poi le hanno illegalmente sub-affittate a connazionali, lucrando sul fenomeno. Le verifiche mirano ad accertare eventuali estremi di reato oltre alle violazioni di legge di tipo amministrativo.

Il blitz di Vittoria segue di poche settimane un’analoga operazione condotta nel centro storico di Ragusa (in Via Roma e nelle aree limitrofe), segnando un’intensificazione dei controlli interforze per contrastare l’illegalità nel territorio ibleo.

I risultati ufficiali e dettagliati saranno comunicati dalla Prefettura e dalla Questura di Ragusa nelle prossime ore.

Salva