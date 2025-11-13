Con Bitcoin a 104.000 dollari ed Ethereum a 35.000 dollari che alimentano lo slancio del mercato globale

Londra, Regno Unito — 13 novembre 2025 — Il mondo delle criptovalute è di nuovo in movimento. Con Bitcoin che si stabilizza sopra i 104.271 dollari ed Ethereum che supera i 3.508 dollari, gli investitori si stanno orientando verso modelli di guadagno basati sull’intelligenza artificiale e basati su blockchain, che combinano innovazione, automazione e sostenibilità. Poain BlockEnergy Inc., azienda globale di infrastrutture blockchain al centro di questo cambiamento, è la prima azienda a introdurre gli Smart Staking Contracts basati sull’intelligenza artificiale, una tecnologia che sta trasformando il modo in cui gli utenti di asset digitali possono guadagnare denaro nella vita di tutti i giorni.

La piattaforma di Poain offrirà un punto di accesso agevole a un reddito decentralizzato, facilitato da una serie di nodi di elaborazione intelligenti alimentati da energia rinnovabile. La recente innovazione dell’azienda è una combinazione di apprendimento automatico e automazione blockchain, che fornisce un ambiente in cui sia i principianti che gli esperti possono guadagnare denaro attraverso l’uso di criptovalute come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL) senza attrezzature per il mining o esperienza di trading.

Una biografia antropologica di chi si guadagna da vivere con l’innovazione.

Michael è un investitore europeo di 62 anni quando si è imbattuto in Poain all’inizio di quest’anno, non perché cercasse speculazione, ma piuttosto stabilità. Dopo aver depositato 1.500 USDT e attivato uno Smart Contract basato sull’intelligenza artificiale tramite la sua dashboard, Poain ha iniziato a ricevere profitti giornalieri regolari.

Michael afferma di non aver mai pensato che i suoi risparmi in criptovalute avrebbero prodotto un reddito simile. Il sistema è autosufficiente e posso visualizzare tutto in tempo reale. La mattina, guardo la mia dashboard e vedo solo profitti.

Il caso di Michael può essere visto come una tendenza in crescita nel mondo: gli utenti si stanno allontanando non solo dal trading ad alto rischio, ma anche da modelli di rendimento blockchain stabili e ottimizzati per l’intelligenza artificiale. La tecnologia di Poain BlockEnergy consente di farlo perché integra capacità di elaborazione reali con l’efficienza della blockchain distribuita.

Il futuro della finanza decentralizzata: contratti intelligenti basati sull’intelligenza artificiale.

I contratti intelligenti basati sull’intelligenza artificiale sviluppati da Poain funzionano con grandi blockchain come Ethereum, Polygon o BNB Chain. Il sistema è in grado di monitorare costantemente le prestazioni dei validatori, i flussi di liquidità e la domanda computazionale per regolare dinamicamente il rendimento. Ciò garantisce prevedibilità, trasparenza ed efficienza energetica dei ricavi per gli utenti di tutto il mondo.

L’intelligenza artificiale viene utilizzata per guidare ogni piano di staking, bilanciando la distribuzione delle risorse e i cicli di ricompensa per renderli coerenti. Gli utenti possono gestire le prestazioni, reinvestire i profitti e prelevare in qualsiasi momento, tramite una dashboard facile da usare e da comprendere.

L’azienda incoraggia inoltre l’utente a visitare il sito https://poain.com/, dove può scoprire di più su come registrarsi, sui piani intelligenti disponibili e sugli attuali sviluppi della prevendita.

Piani di investimento intelligenti e adattabili con rendimenti reali

Poain offre diversi piani di guadagno controllati dall’intelligenza artificiale per soddisfare diversi obiettivi:

Piano 2: +2,8% di rendimento totale, +2,0% di giorni per mantenere questo test: test a breve termine.

Piano a 5 giorni: +6,3% di rendimento cumulativo – tra sicurezza e crescita.

Piano a 10 giorni: +12,8% di rendimento totale – più adatto a chi ama l’interesse composto.

I rendimenti vengono calcolati quotidianamente e accreditati automaticamente. L’azienda afferma di aver avuto utenti a livello professionale che hanno registrato rendimenti compresi tra il 180% e il 240% all’anno, in base alla disponibilità delle risorse di elaborazione e alla disponibilità della rete.

Poain Coin (PEB): il centro dell’ecosistema in crescita.

La principale innovazione di Poain, Poain Coin (PEB), è un token nativo di utilità e governance della piattaforma. Tutti i contratti intelligenti, i premi e i processi di transazione nella rete sono alimentati da esso.

La prevendita del token PEB è attualmente attiva a 0,005 $ e ai primi utenti viene garantito l’accesso diretto prima del livello di prezzo successivo. Secondo le proiezioni finanziarie di Poain, PEB ha un potenziale di crescita compreso tra il 230 e il 550% dopo la quotazione, a seconda del tasso di adozione e di espansione dell’ecosistema.

Le caratteristiche principali del token includono:

Modello di offerta deflazionistica: una parte delle ricompense viene incenerita automaticamente.

Protezione del valore a lungo termine di 2 miliardi di PEB forniti in modo fisso.

Blocco del token di gruppo di cinque anni, per sicurezza e trasparenza.

Duplice scopo: moneta di controllo + utilità nell’ecosistema di Poain.

Gli utenti preferiscono Poain BlockEnergy per i seguenti motivi:

In netto contrasto con i sistemi di mining o trading del mondo reale, Poain si basa sul cloud computing controllato dall’intelligenza artificiale e consente a chiunque di fare staking e guadagnare senza sforzi tecnici. È diventato popolare tra i progetti di infrastrutture di green computing e i progetti di ottimizzazione basati sull’intelligenza artificiale grazie al suo ruolo nelle criptovalute sostenibili.

Per gli utenti, il valore è facile da comprendere, ovvero trasformare asset digitali inutilizzati in una forma di reddito costante e trasparente. Nel caso del settore blockchain, Poain rappresenta una transizione verso una redditività sistematica, un cambiamento nell’ambiente aziendale verso la speculazione.

La missione, secondo Lara May, Chief Operating Officer di Poain, è semplice. Non si tratta di creare un progetto crypto. Stiamo creando un ecosistema finanziario più intelligente in cui la blockchain è al servizio delle persone, non solo degli investitori.

Visita, Registrati, Guadagna

Per iniziare con Poain bastano pochi minuti:

Registrati: Iscriviti su https://poain.com/ e ricevi un bonus di benvenuto di 15 $ (i nuovi clienti riceveranno un bonus di benvenuto).

Seleziona un contratto: Scegli tra piani flessibili di AI Smart Staking, disponibili in BTC, ETH, SOL e altri asset.

Inizia a guadagnare: Guarda i tuoi premi aumentare ogni giorno e accedi alla possibilità di prelevarli istantaneamente nella criptovaluta che preferisci.

La dashboard trasparente di Poain consente inoltre ai clienti di osservare i progressi in tempo reale, rendendo l’attività della blockchain un’esperienza intelligente e a mani libere.



Un altro standard nell’integrazione tra intelligenza artificiale e blockchain

Poain BlockEnergy è in prima linea nella convergenza tra intelligenza artificiale e finanza decentralizzata, mentre il confine tra i due continua a unificarsi. La sua tecnologia AI Smart Contracts collega la creatività umana alla precisione delle macchine, e il guadagno digitale è più intelligente, pulito e accessibile che mai.

Con il ritorno della fiducia istituzionale nel mercato blockchain, l’ecosistema Poain è pronto a conquistare la prossima ondata di espansione decentralizzata, una che non è guidata dall’hype, ma dalle prestazioni.

Informazioni su Poain BlockEnergy Inc.

Nome dell’azienda: Poain BlockEnergy inc.

Sito web: https://poain.com/

Email: info@poain.com

Poain BlockEnergy Inc. è un’azienda tecnologica globale che combina intelligenza artificiale, automazione blockchain e informatica rinnovabile. Poain consente a privati ​​e organizzazioni di guadagnare in modo sicuro, intelligente e sostenibile su asset digitali attraverso il suo ecosistema AI Smart Staking e il token Poain Coin (PEB).

