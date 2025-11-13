  • 13 Novembre 2025 -
Sindacale

ANPA: Rinnovati gli organi statutari a Catania, Ragusa conquista il Nazionale

Tempo di lettura: 2 minuti

CATANIA, 13 Novembre 2025  – Si è conclusa con successo l’Assemblea Nazionale dell’ANPA (Associazione Nazionale Personale ATA), svoltasi nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2025 presso l’Hotel Romano Palace di Catania. L’evento ha visto una partecipazione notevole, a riprova dell’interesse dei membri per il futuro dell’Associazione. L’appuntamento era cruciale: l’elezione dei nuovi organi statutari.
Il rinnovamento ha portato sia a importanti conferme che a nuovi ingressi, rafforzando la leadership dell’ANPA:

L’Assemblea ha riconfermato Antonino Restivo nel ruolo di Segretario Nazionale, premiando la sua guida operativa e la dedizione dimostrata.

Rimangono nel Direttivo Nazionale Piero Falla e lo stesso Antonino Restivo, figure di riferimento per la rappresentanza nazionale.

Un segnale di crescita territoriale è l’ingresso nel Direttivo Nazionale di Carmelo Garofalo, già Coordinatore Provinciale di Ragusa, che porta con sé una significativa esperienza.

Il ruolo di Vice Segretario è stato affidato a Giovanni Cantone, mentre Nicola De Palma è stato riconfermato Tesoriere Nazionale.

La provincia di Ragusa ha dimostrato un forte attivismo, assicurandosi presenze chiave anche negli organi di controllo:

• Sindaco Revisore: Eletto Fabio Biagio Fidone.

• Membro dei Probiviri: Eletto Giovanni Viola.

Entrambi provengono dalla sezione ANPA di Ragusa.

L’ANPA ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’Assemblea, vista come un momento fondamentale di confronto e condivisione degli obiettivi. Queste elezioni rappresentano un passo in avanti per rafforzare la presenza dell’Associazione su tutto il territorio.

L’ANPA guarda al futuro con “spirito di unità e rinnovato entusiasmo”, pronta ad affrontare le sfide del mondo scolastico e a promuovere la valorizzazione del personale ATA, augurando buon lavoro a tutti gli eletti. Insomma, se siete personale ATA, i vostri rappresentanti hanno ricaricato le batterie in Sicilia e sono pronti a lavorare (si spera, non solo in segreteria).

© Riproduzione riservata

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

