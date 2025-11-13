Al Porto di Pozzallo sbarcati 66 migranti

Pozzallo, 13 Novembre 2025 – I militari della Guardia Costiera hanno concluso le operazioni di sbarco di 66 migranti qualche minuto dopo le ore 20. Un mix fra sedicenti bengalesi ed egiziani giunti a Pozzallo tutti in ottime condizioni di salute. I militari della Marina sono stati allertati verso mezzogiorno. Dopo circa un’ora, la motovedetta della Capitaneria di porto si dirigeva in direzione sud-est al fine di intercettare il barchino con a bordo i migranti.

Arrivati a Pozzallo, il “solito” cordone di poliziotti e carabinieri faceva sì che le operazioni di sbarco si svolgessero nel migliore dei modi. Il personale medico dell’Asp di Ragusa dava il via libera per trasferire i migranti dentro l’hotspot. Nei prossimi giorni, dopo i primi colloqui per capire chi sia lo scafista che ha portato in Italia le 66 persone, la maggior parte dei migranti sarà trasferita presso un centro di seconda accoglienza.

Porto di partenza la Libia, come accennato da qualche migrante alle prime, estemporanee domande fatte dagli organi di Polizia. E proprio le partenze dalla Libia sono di nuovo in aumento, mentre la Tunisia – stretta da crisi economica e pressioni internazionali – ha ridotto le uscite di quasi il 90%. Risultato: chi scappa da guerre, carestie e povertà cerca altre rotte, spesso più pericolose. Il Mediterraneo resta il confine più letale del mondo. Solo nei primi cinque mesi del 2025, oltre 650 persone hanno perso la vita tentando di raggiungere l’Europa. Uomini, donne e bambini. Di fronte a questo, il silenzio istituzionale è la forma più crudele di indifferenza.

L’Italia, e con essa l’Unione Europea, hanno il dovere di affrontare la questione migratoria non come un problema di sicurezza, ma come una questione umanitaria e di dignità.

Ogni barcone che affonda, ogni bambino senza nome che il mare restituisce, è la prova che le politiche attuali hanno fallito. Non serve costruire nuovi muri o stringere accordi con chi viola i diritti umani. Serve ripensare tutto: dalle rotte sicure ai corridoi umanitari, dalla cooperazione internazionale all’inclusione sociale.

