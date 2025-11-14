Vittoria, sicurezza urbana. Scuderi: “Lo stato sta facendo la sua parte, stessa cosa vorremmo da parte del Comune”

Vittoria, 14 novembre 2025 – “Non possiamo più tollerare che i nostri concittadini vivano nella paura, specialmente in quelle strade che per anni hanno rappresentato il cuore pulsante della nostra comunità”. Con queste parole Giuseppe Scuderi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, interviene in merito alla crescente insicurezza che si registra nelle ore serali nel centro di Vittoria, prendendo spunto da un toccante post social di una cittadina che ha raccontato un recente episodio di paura vissuto nelle vie del centro.

“Il racconto di questa nostra concittadina è un grido d’allarme che non può e non deve restare inascoltato. È inaccettabile che alle 18,30, in pieno centro, una persona debba sentirsi vulnerabile e sola, temendo per la propria incolumità. Vittoria non è mai stata così, e non dobbiamo permettere che diventi una città in cui la paura limita la libertà di muoversi e vivere gli spazi pubblici”.

Scuderi sottolinea, dunque, l’urgenza di interventi mirati: “Proprio ieri sera, in centro storico, si è registrato un blitz interforze, a quanto pare per la questione degli affitti irregolari che riguarda da vicino soprattutto cittadini extracomunitari. Da quello che vediamo, lo Stato sta facendo la propria parte. Vorremmo che anche il Comune si sforzasse di più anche sul fronte di maggiori pattugliamenti con i vigili urbani. E poi, chiediamo con forza adeguata attenzione sul potenziamento dell’illuminazione pubblica e sull’installazione di sistemi di videosorveglianza efficaci. La sicurezza non è un privilegio, è un diritto di ogni cittadino”.

Il consigliere comunale di Fdi si rivolge, quindi, soprattutto all’amministrazione comunale: “È necessario che il Comune di Vittoria si faccia carico di questa emergenza, promuovendo tavoli di confronto con Prefettura e forze dell’ordine per definire strategie concrete. La sicurezza urbana è una priorità e non può essere considerata un tema secondario”. In conclusione, Scuderi invita la cittadinanza a non restare in silenzio: “Condividere esperienze, denunciare situazioni sospette e mantenere alta l’attenzione sono azioni fondamentali. Solo insieme possiamo restituire a Vittoria la serenità e la sicurezza che merita. Saremo sempre al fianco dei cittadini, per difendere i loro diritti e la loro tranquillità”.

Salva