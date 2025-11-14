  • 14 Novembre 2025 -
  • 14 Novembre 2025 -
Comiso | Politica

Comiso. Fuori uso i postamat di via Mancini e Papa Giovanni XXIII. Liuzzo si rivolge a Poste italiane

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 14 novembre 2025 – Il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, denuncia una situazione di grave disagio che sta colpendo la cittadinanza. Da circa una settimana, infatti, il Postamat della succursale di Poste Italiane di via Architetto Biagio Mancini e, da qualche giorno, pure quello della sede centrale di via Papa Giovanni XXIII risultano fuori servizio.

“Segnalo che da circa una settimana il Postamat della succursale di via Architetto Biagio Mancini risulta fuori servizio, impedendo ai cittadini di effettuare operazioni di prelievo e costringendoli a rivolgersi esclusivamente alla sede centrale di via Papa Giovanni XXIII, dove, però, ora si sta registrando lo stesso problema – dichiara il consigliere Liuzzo – La situazione sta generando lunghe file e notevoli disagi soprattutto per gli anziani e per chi necessita di prelievi urgenti. Il problema rischia inoltre di aggravarsi ulteriormente nel periodo di riscossione delle pensioni”.

Il consigliere ha già inoltrato una pec a Poste Italiane per segnalare l’urgenza della questione e sollecitare un tempestivo intervento tecnico. “Il ripristino del servizio è urgente. In alternativa, chiediamo l’adozione di misure temporanee che consentano di garantire la continuità del servizio, per evitare ulteriori disagi alla popolazione” aggiunge Liuzzo. La cittadinanza di Comiso attende ora una rapida risposta da parte di Poste Italiane per il ripristino degli sportelli automatici e la normalizzazione del servizio.

582868
© Riproduzione riservata

