Politica | Vittoria

Operazione interforze a Vittoria, Sallemi(FDI): “Stato presente a tutela della legalità”

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 14 novembre 2025 – Una risposta chiara, forte e straordinariamente coordinata. Questo è il segnale lanciato ieri sera a Vittoria dallo Stato, che attraverso un’importante operazione interforze ha presidiato il centro storico con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale.

Il senatore Salvo Sallemi, di Fratelli d’Italia, ha espresso il suo vivo apprezzamento: “L’attività, finalizzata a verificare la situazione degli affitti irregolari, ha visto un’azione di repressione a 360° della criminalità e del degrado, portando alla luce e contrastando una serie di reati, dallo spaccio di sostanze stupefacenti alla prostituzione. Quello di Vittoria, che segue le qualificanti attività portate avanti a Ragusa, è un messaggio importantissimo per tutti i cittadini: lo Stato c’è, le Istituzioni non abbassano la guardia e intervengono con determinazione laddove è necessario ripristinare la legalità e la sicurezza. Il mio plauso più sincero va a tutti gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine che, con grande professionalità, hanno condotto l’operazione”.

“Un ringraziamento particolare – prosegue il Senatore – va anche alla Prefettura di Ragusa per l’essenziale lavoro di coordinamento che ha permesso una sinergia così efficace tra i diversi corpi. Questi sono i frutti tangibili di quando le Istituzioni collaborano in perfetta sintonia, con un obiettivo comune: proteggere la comunità”.

“Vittoria ha un estremo bisogno di serenità e di sentire le Istituzioni vicine. Per questo – conclude Sallemi – azioni come queste non solo sono preziose, ma dovranno continuare. L’impegno deve essere costante. La nostra città merita di tornare a respirare un’aria di normalità e legalità, e noi non fermeremo la nostra azione di stimolo e supporto affinché la presenza dello Stato sia sempre più incisiva e percepita da tutti”.

La presenza dello Stato si fa sentire con determinazione. Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia a Vittoria esprime la sua soddisfazione per l’importante operazione interforze che ha interessato la scorsa serata il centro storico della città, vedendo all’opera in sinergia Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale.

“Vogliamo innanzitutto rivolgere il nostro più sentito ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine, per il loro instancabile e pericoloso lavoro. Un doveroso riconoscimento va anche alla Prefettura di Ragusa per la regia dell’operazione”, dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra, Valeria Zorzi, Monia Cannata, Pippo Scuderi, Nello Dieli, Marilena Pugliarello.

“Intendiamo ringraziare anche il nostro Senatore, Salvo Sallemi, che con la sua costante e determinata azione istituzionale ha sollecitato e sostenuto interventi così incisivi. Vittoria ha bisogno di serenità e di sentire le Istituzioni vicine. Questa operazione è un segnale potentissimo, che deve essere solo il primo passo di un’azione ancor più capillare e continuativa”.

“L’arresto recente di un pericoloso latitante, le operazioni straordinarie come quelle di ieri sera, la presenza delle istituzioni sono tasselli importanti per dare a Vittoria la sicurezza che merita dopo anni di politiche migratorie fuori controllo e scellerate, dopo anni di tagli alle forze dell’ordine, Adesso però tutte le istituzioni devono fare la propria parte e auspichiamo che le nostre articolate proposte rivolte al Comune per la sicurezza urbana vengano attuate”, concludono i consiglieri comunali.

© Riproduzione riservata

