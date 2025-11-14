I rappresentanti di Forza Italia prendono le distanze dal segretario cittadino

L’Assessore Vincenzo Giannone, il Capogruppo di Forza Italia Giuseppe Arrabito e il Vicepresidente del Consiglio Comunale Andrea Di Benedetto comunicano di prendere formalmente le distanze dal recente intervento del segretario cittadino di Forza Italia riguardante l’attivazione del Centro di Pronta Accoglienza (CPA) presso l’Ospedale “Busacca” di Scicli. I tre amministratori esprimono profondo rammarico per le modalità con cui il segretario è intervenuto su un tema tanto delicato, senza alcun previo confronto con gli esponenti istituzionali del partito. Sottolineano che un segretario cittadino non può esprimersi a nome dell’intero movimento senza una posizione condivisa: dichiarazioni non concordate restano infatti esclusivamente personali. Pur riconoscendo la rilevanza del progetto, Giannone, Arrabito e Di Benedetto ritengono indispensabile valutarne con attenzione gli effetti sulla città e verificare che tutti i requisiti tecnici, sanitari e logistici siano pienamente soddisfatti, prima di assumere posizioni ufficiali e definitive. In coerenza con la linea politica della maggioranza che sostiene l’Amministrazione Marino, ribadiscono il loro impegno a contribuire a un percorso serio, responsabile e condiviso. Sono certi che, attraverso il dialogo, sarà possibile definire una posizione unitaria nell’interesse della comunità e nel rispetto di tutti. I tre rappresentanti invitano inoltre il segretario cittadino a recuperare senso di responsabilità, rispetto dei ruoli e spirito di collegialità, evitando iniziative unilaterali che rischiano di generare confusione e compromettere l’unità del partito. Solo così Forza Italia a Scicli potrà continuare a presentarsi come un movimento serio, autorevole e coerente con i propri valori. Infine, stigmatizzano con fermezza l’atteggiamento del segretario, che ha scelto di non informarli né coinvolgerli, nonostante fosse già stata programmata una riunione di approfondimento proprio sul tema del CPA. Un comportamento che conferma un metodo non condiviso e non rispettoso dei ruoli e dei principi di collegialità.

