  • 14 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Novembre 2025 -
Scicli

I rappresentanti di Forza Italia prendono le distanze dal segretario cittadino

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

L’Assessore Vincenzo Giannone, il Capogruppo di Forza Italia Giuseppe Arrabito e il Vicepresidente del Consiglio Comunale Andrea Di Benedetto comunicano di prendere formalmente le distanze dal recente intervento del segretario cittadino di Forza Italia riguardante l’attivazione del Centro di Pronta Accoglienza (CPA) presso l’Ospedale “Busacca” di Scicli. I tre amministratori esprimono profondo rammarico per le modalità con cui il segretario è intervenuto su un tema tanto delicato, senza alcun previo confronto con gli esponenti istituzionali del partito. Sottolineano che un segretario cittadino non può esprimersi a nome dell’intero movimento senza una posizione condivisa: dichiarazioni non concordate restano infatti esclusivamente personali. Pur riconoscendo la rilevanza del progetto, Giannone, Arrabito e Di Benedetto ritengono indispensabile valutarne con attenzione gli effetti sulla città e verificare che tutti i requisiti tecnici, sanitari e logistici siano pienamente soddisfatti, prima di assumere posizioni ufficiali e definitive. In coerenza con la linea politica della maggioranza che sostiene l’Amministrazione Marino, ribadiscono il loro impegno a contribuire a un percorso serio, responsabile e condiviso. Sono certi che, attraverso il dialogo, sarà possibile definire una posizione unitaria nell’interesse della comunità e nel rispetto di tutti. I tre rappresentanti invitano inoltre il segretario cittadino a recuperare senso di responsabilità, rispetto dei ruoli e spirito di collegialità, evitando iniziative unilaterali che rischiano di generare confusione e compromettere l’unità del partito. Solo così Forza Italia a Scicli potrà continuare a presentarsi come un movimento serio, autorevole e coerente con i propri valori. Infine, stigmatizzano con fermezza l’atteggiamento del segretario, che ha scelto di non informarli né coinvolgerli, nonostante fosse già stata programmata una riunione di approfondimento proprio sul tema del CPA. Un comportamento che conferma un metodo non condiviso e non rispettoso dei ruoli e dei principi di collegialità.

582872
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube