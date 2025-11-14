  • 14 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Promozione. Il Santa Croce calcio prepara la trasferta sul campo della Vigor Gela

Tempo di lettura: 2 minuti

L’ottava giornata del campionato di Promozione vedrà il Santa Croce calcio affrontare in trasferta il fanalino di coda Vigor Gela.
La squadra di mister Fabio Campanaro, dopo il pareggio casalingo contro la Sommatinese, proverà a rinnovare la recente tradizione che vede i biancazzurri più produttivi nelle gare in trasferta ( tre vittorie su tre).
L’allenatore biancazzurro che torna nella sua città per affrontare la sua ex squadra, sa benissimo che la gara di domenica non sarà una passeggiata, anzi il confronto potrebbe riservare diverse incognite.
In primis, i gelesi sono una buona squadra e nei confronti precedenti hanno sempre fatto discrete prestazioni, non ultima quella di sètte giorni fa contro lo Scicli.
Inoltre, voci di mercato dicono che la Vigor Gela in settimana si sia rafforzata con l’arrivo di nuovi giocatori stranieri che aumenteranno il tasso tecnico della squadra.
Nonostante tutto, il Santa Croce calcio in settimana ha preparato al meglio la partita, ha recuperato l’acciaccato Gioele Golisano che domenica nel match contro la Sommatinese era uscito in anticipo dal campo, ma dovrà fare a meno di capitan Ronny Valerio che sarà assente per squalifica.
La gara si giocherà allo stadio “Vincenzo Presti” di Gela e avrà inizio alle ore 14.30.
A dirigere l’incontro sarà il signor Federico Catanese della sezione arbitrale di Enna che sarà collaborato dai signori Campa e Amato entrambi della sezione arbitrale di Siracusa.

© Riproduzione riservata

