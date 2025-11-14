  • 14 Novembre 2025 -
  Politica | Ragusa
Politica | Ragusa

Ragusa. La Consigliera Caruso chiede migliore accessibilità per i disabili presso l’ufficio postale di piazza Sturzo

  0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 14 novembre 2025 – La consigliera comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha inviato una nota ufficiale indirizzata al sindaco Peppe Cassì, all’assessore ai Lavori pubblici, Gianni Giuffrida, all’assessore alla Polizia locale, Giovanni Gurrieri, con copia al comando della Polizia locale, per richiedere con urgenza interventi mirati a migliorare l’accessibilità presso l’ufficio postale di piazza Sturzo.

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini e di un sopralluogo personale, la consigliera Caruso evidenzia la necessità di istituire un posto auto riservato ai disabili ad uso pubblico proprio davanti all’ufficio postale. «Attualmente è presente uno stallo per disabili – spiega Caruso – ma risulta numerato e quindi assegnato a un singolo titolare, limitando l’accesso a tutti gli altri cittadini con disabilità che necessitano di usufruire dei servizi postali».

La richiesta comprende anche la realizzazione di una scivola di accesso sul marciapiede antistante l’ingresso, indispensabile per garantire la piena accessibilità alle persone con disabilità o ridotta mobilità. «È inaccettabile che, proprio davanti a un servizio pubblico essenziale, non ci siano le condizioni minime per assicurare pari opportunità di accesso» aggiunge la consigliera.

Caruso sottolinea inoltre la presenza di un’area destinata al carico e scarico per i mezzi di Poste Italiane, ma senza alcuno stallo disabili libero e disponibile per gli utenti. «Questa situazione crea disagi significativi agli utenti con difficoltà motorie, in contrasto con i principi di accessibilità e inclusione che dovrebbero essere garantiti in ogni contesto pubblico», conclude.

La consigliera Caruso chiede che gli interventi richiesti siano disposti con carattere di urgenza, prevedendo sia l’istituzione del nuovo stallo riservato sia la sistemazione della rampa di accesso.

