Modica si accende di musica: torna il Replay Music Festival

Modica, 12 novembre 2025 – Dal 15 novembre al 7 dicembre, le piazze di Modica si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto grazie al ritorno del Replay Music Festival, il primo festival di tribute band della provincia di Ragusa. Sei serate di pura energia musicale, dedicate ai grandi nomi della musica italiana e internazionale, tra suggestive piazze e scorci storici della città.

Il festival si apre il 15 novembre a Piazza San Giovanni (Modica Alta) con Pensiero, tribute band dei Pooh, per un tuffo nei grandi classici del pop italiano. Il 22 novembre, a Piazza Matteotti (Modica Centro), sarà la volta di Jackson Friend, un omaggio al Re del Pop che farà ballare e cantare tutti i fan di Michael Jackson. Il 29 novembre, nella suggestiva cornice di S. Maria del Gesù, arriva Marenero, tribute band di Lucio Battisti, per un viaggio tra le melodie indimenticabili del cantautore.

Dicembre continua all’insegna del rock e della musica italiana: il 5 dicembre a Madonna delle Grazie (Modica Centro) Radiofreccia celebra Ligabue, mentre il 6 dicembre, sempre a Piazza Matteotti, Rimmel rende omaggio a Francesco De Gregori. Il gran finale, il 7 dicembre, vedrà protagonista Voce è Notte, tribute band di Renzo Arbore, per una serata di ritmo, swing e buona musica.

“Quest’anno il festival diventa itinerante, un’occasione per vivere le piazze di Modica in maniera nuova, respirando la magia del live in ogni angolo della città,” spiegano gli organizzatori.

Tutti gli eventi , patrocinati dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, della Regione Siciliana, sono ad ingresso libero, aperti a residenti e turisti, e promettono di trasformare Modica in una città pulsante di note, emozioni e divertimento.

Per info dettagliate, orari e mappa delle location, è possibile consultare il sito ufficiale del festival:

www.replaymusicfestival.it

Replay Music Festival 2025: vivi la musica, vivi Modica!

