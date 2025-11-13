Asilo Nido di Via Muzio Scevola a Modica: Un “bel vedere” di giochi, colori e professionalità

Modica, 13 Novembre 2025 – Ieri mattina, l’asilo nido comunale di Via Muzio Scevola a Modica è stato riaperto offrendo un’immagine di eccellenza e cura, testimoniando l’ottimo lavoro svolto dalle cooperative che lo gestiscono, Pueri e Iride.

La struttura si presenta completamente rinnovata e pulitissima, con spazi progettati su misura per gli “ospiti” più piccoli, garantendo ore serene tra giochi e colori.

L’attenzione al dettaglio è evidente: ambienti rinnovati e perfettamente igienizzati, spazi adatti alle esigenze dei bambini e delle bambine e un giardino esterno pronto per essere vissuto con l’arrivo della primavera.

Tuttavia, il vero punto di forza non è solo l’infrastruttura, ma l’elemento umano. L’atmosfera è resa speciale dalla presenza delle operatrici, la cui dedizione è stata descritta come “grandissimo e visibile senso di responsabilità” unito a una notevole professionalità.

“L’asilo nido di via Muzio Scevola – commenta il sindaco, Maria Monisteri – si conferma un “bel vedere” non solo per i colori vivaci delle sue stanze, ma soprattutto per l’amore e la cura che le operatrici riservano quotidianamente ai più piccoli”.

