Modica

Ripulita l’area dell’ex scuola “Milano Palermo” nel quartiere Dente di Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 novembre 2025 – È stata completata la pulizia dell’area adiacente all’ex scuola “Milano Palermo”, nel quartiere Dente. L’intervento è stato annunciato dall’assessore all’Ambiente del Comune di Modica, Samuele Cannizzaro, che ha confermato l’avvio dei lavori la scorsa settimana, compresa la rimozione dei rifiuti e la pulizia dell’area sottostante, la piazzetta. L’intervento, ha permesso di restituire decoro a una zona che  versava in condizioni di degrado. L’iniziativa rientra nel piano di manutenzione e cura del territorio avviato dall’amministrazione comunale di Modica. Gli operatori hanno provveduto alla rimozione dei rifiuti, al taglio della vegetazione spontanea e al ripristino della percorribilità della scala che collega la piazzetta soprastante con la parte inferiore dell’area. L’assessore all’Ambiente, Samuele Cannizzaro, ha sottolineato come l’intervento rappresenti “una risposta concreta alle segnalazioni dei cittadini e un segno di attenzione verso i quartieri che da tempo attendono opere di riqualificazione”. Anche l’assessore alle Manutenzioni, Piero Armenia, ha annunciato ulteriori lavori: “Nei prossimi giorni sarà avviato il restauro delle panchine e la messa in sicurezza del muro di contenimento antistante l’ex scuola materna, per garantire un ambiente più decoroso e sicuro per tutti”. La riqualificazione dell’area – ha detto l’Assessore Cannizzaro – è stata accolta positivamente dai residenti, che da tempo chiedevano un intervento di pulizia e manutenzione. L’Assessore ha ribadito l’intenzione di proseguire con un programma di cura costante degli spazi pubblici, per evitare che tornino in condizioni di abbandono. L’ex scuola “Milano Palermo” rappresenta un punto di riferimento storico del quartiere Dente. Il recupero dell’area circostante – concludono Cannizzaro e Armenia – costituisce un primo passo verso una più ampia valorizzazione degli spazi urbani del quartiere.

© Riproduzione riservata

