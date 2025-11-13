Tentato furto con fuga a Vittoria: inseguimento con sirene spiegate, presi due albanesi

VITTORIA, 13 Novembre 2025 – Operazione lampo questa mattina per gli agenti del Commissariato di Polizia, che sono intervenuti dopo un furto in appartamento. La rapidità dell’intervento e le sirene spiegate hanno subito allertato i residenti.

Due uomini di origine albanese sono stati bloccati e fermati dagli investigatori. Una terza persona, parte del commando, è invece riuscita a dileguarsi, sfuggendo alla cattura.

Gli investigatori mantengono il più stretto riserbo sulle indagini in corso. Pertanto, al momento, non sono state rese note le generalità dei due fermati.