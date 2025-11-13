  • 13 Novembre 2025 -
  13 Novembre 2025
Attualità | Modica

Bruno Euronics accelera sulla Governance: il modicano Giorgio Moncada entra nel Consiglio di Amministrazione

Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 13 Novembre 2025 – Passaggio di consegne manageriale e promozione di rilievo per un professionista siciliano: Bruno Euronics, una delle principali catene di elettronica in Italia, consolida la sua struttura di vertice e annuncia l’ingresso di Giorgio Moncada nel Consiglio di Amministrazione.

Già Vice Direttore Generale, il modicano Moncada compie così un salto decisivo, affiancando i vertici in un CdA che si allarga per affrontare le sfide di un mercato retail in rapida evoluzione.

La nomina conferma la direzione intrapresa dal Gruppo Bruno nel 2024, quando per la prima volta annunciò il passaggio verso un modello di gestione più manageriale. Una scelta strategica, non scontata per un’azienda nata con radici profondamente locali e oggi in competizione su scala nazionale.

Accanto al Presidente Maurizio Decastri e agli Amministratori Delegati Diego e Francesco Crisafulli, il nuovo CdA vede l’ingresso di due figure chiave: Giorgio Moncada (Vice Direttore Generale, di Modica) e Stefano Santonocito (Chief Financial Officer)

L’ampliamento della composizione del Consiglio di Amministrazione testimonia l’accelerazione verso una governance più strutturata e meno legata alla gestione familiare tradizionale.

Un segnale importante per il territorio e per l’intero Gruppo, che punta su professionalità interne per guidare i prossimi sviluppi.

© Riproduzione riservata

