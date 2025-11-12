Modica, Piscina Comunale nel caos: opposizione attacca la Sindaca su debiti e nervosismi

MODICA, 12 Novembre 2025 – La questione della Piscina Comunale, chiusa ormai da tempo, si è trasformata in un acceso scontro politico a seguito della seduta del Consiglio Comunale di lunedì sera. I Consiglieri Massimo Caruso e Paolo Nigro (primi firmatari dell’interrogazione sull’impianto natatorio) hanno puntato il dito contro l’Amministrazione, chiedendo chiarezza su numeri e procedure.

I Consiglieri hanno espresso profondo rammarico per l’atteggiamento della Sindaca, Maria Monisteri Caschetto, durante il dibattito. “La risposta della Sindaca, marcatamente nervosa e stizzita, appare come la prova lampante di un disagio che, evidentemente, serpeggia tra i banchi dell’ex maggioranza” dichiarano Caruso e Nigro.

L’elemento di maggiore preoccupazione, tuttavia, riguarda la clamorosa discrepanza di cifre relative ai debiti accumulati dall’ex gestore della struttura.

“Solo un paio di settimane fa si parlava di una cifra ben superiore sui media locali. Lunedì sera in Consiglio, la Sindaca ha dichiarato che tali debiti ammonterebbero a meno della metà,” sottolineano i consiglieri. “Ci chiediamo con quale grado di serietà sono stati affrontati i conteggi fino a questo momento? Un’ulteriore rettifica renderebbe non solo inaccettabile, ma veramente tragicomica la chiusura prolungata di una struttura sportiva così vitale per migliaia di cittadini.”

L’interrogativo principale posto alla Sindaca riguarda la sua precedente condotta amministrativa: “Perché non ha provveduto alla revoca della gestione piuttosto che concedere ulteriori proroghe, soprattutto se in presenza di una tale situazione debitoria da parte dell’ente gestore?” incalzano Caruso e Nigro, ricordando che la Sindaca ha ricoperto il ruolo di Assessore allo Sport per cinque anni prima di indossare la fascia tricolore.

Infine, il Consigliere Caruso ha espresso amarezza per un commento personale ricevuto in aula. “Sinceramente ci sono rimasto male da un punto di vista umano quando la Sindaca ha affermato di non conoscere la mia voce dopo due anni e mezzo di consiglio comunale.” Caruso ha ricordato alla Sindaca gli anni trascorsi fianco a fianco in Consiglio e l’impegno profuso nella sua ultima campagna elettorale. “Non pretendiamo riconoscenza ma soltanto onestà intellettuale e rispetto personale ed istituzionale.”

I Consiglieri concludono l’intervento augurando alla Sindaca di ritrovare la serenità necessaria per amministrare Modica e ribadendo la richiesta urgente di riaprire la Piscina Comunale prima possibile, con dati finanziari certi e inequivocabili.

