  • 12 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Novembre 2025 -
Attualità | Ragusa

Ragusa. Celebrata la Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili nel 22° Anniversario della strage di Nassiriya

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 12 novembre 2025 – Alle ore 09.30 di oggi, nel piazzale antistante la caserma “Podgora”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa, ha avuto luogo la commemorazione dei Caduti della strage di Nassiriya, nella ricorrenza del 22° anniversario del tragico evento e della “17^ giornata del ricordo delle vittime militari e civili nelle missioni internazionali per la pace”.

La cerimonia, organizzata dal Comandante Provinciale dell’Arma di Ragusa, Col. Carmine Rosciano, ha visto la partecipazione del Prefetto di Ragusa dott. Giuseppe Ranieri, di una rappresentanza degli Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio a Ragusa, e del Commissario Straordinario della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della commemorazione è stata deposta una corona d’alloro dinanzi al monumento dedicato ai Caduti di Nassiriya, collocato davanti alla caserma “Podgora”.

Don. Giuseppe Ramondazzo, parroco della chiesa del “Beato Clemente”, ha impartito la solenne benedizione.

582676
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube