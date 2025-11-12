  • 12 Novembre 2025 -
Ispica | News in primo piano | Politica

Politica Ispica: la Regione “salva” Leontini. Mozione di sfiducia dichiarata “Inammissibile”

Tempo di lettura: 2 minuti

ISPICA, 12 Novembre 2025 – La battaglia politica per la sfiducia al Sindaco Innocenzo Leontini ha subito una brusca frenata. Il parere della Regione Siciliana, arrivato nella giornata di ieri, ha dichiarato la mozione presentata dalle opposizioni “inammissibile” in quanto presentata “fuori tempo massimo”.

Il parere regionale convalida di fatto la posizione più volte espressa dal Sindaco Leontini, il quale aveva sostenuto che il suo mandato effettivo era da considerarsi scaduto e che l’attuale prosecuzione della legislatura è dovuta unicamente alla “proroga Covid concessa” per allineare le scadenze elettorali.

Il parere è stato trasmesso sia al Presidente del Consiglio Comunale che a tutti i consiglieri.

. Il Segretario Comunale ha inviato una nota a tutti i consiglieri per metterli al corrente dei pareri acquisiti (inclusi quello Regionale) e informarli delle eventuali responsabilità alle quali potrebbero andare incontro procedendo comunque al voto. Il Segretario ha comunque precisato che il Consiglio mantiene il pieno diritto di esitare il punto all’ordine del giorno, nonostante i pareri contrari sulla legittimità della mozione.

 

© Riproduzione riservata

