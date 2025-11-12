Convocato il Consiglio Comunale di Modica per giovedì 20 novembre e lunedì 1 dicembre

Modica, 12 novembre 2025 – Il Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, ha convocato l’assemblea cittadina in seduta ordinaria e pubblica per giovedì 20 novembre 2025 alle ore 18:30, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico. Durante la seduta, i Consiglieri comunali saranno chiamati a discutere i punti all’ordine del giorno, tra cui:

1. Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma.

Inoltre, è prevista un’altra seduta consiliare, concordata nella conferenza dei capigruppo dedicata esclusivamente al piano Polav, per lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 18:00, sempre presso la Sala delle Adunanze di Palazzo San Domenico.

All’ordine del giorno è prevista la trattazione del seguente punto:

Approvazione del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili.

Tutti gli atti – ha detto il Presidente del Consiglio comunale, relativi ai punti all’O.d.g. delle due sedute, sono depositati presso l’Ufficio di Presidenza e a disposizione dei Consiglieri nei giorni e negli orari d’ufficio. In caso di mancato numero legale, la seduta sarà sospesa per un’ora e, se necessario, rinviata al giorno successivo alla stessa ora con lo stesso ordine del giorno. Come di consueto, i lavori del Consiglio potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Modica (www.comunemodica.rg.it) o sulla piattaforma dedicata (www.modica.consiglicloud.it).

