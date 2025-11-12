  • 12 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Novembre 2025 -
Modica

Convocato il Consiglio Comunale di Modica per giovedì 20 novembre e lunedì 1 dicembre

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 12 novembre 2025 – Il Presidente del Consiglio Comunale, Mariacristina Minardo, ha convocato l’assemblea cittadina in seduta ordinaria e pubblica per giovedì 20 novembre 2025 alle ore 18:30, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico. Durante la seduta, i Consiglieri comunali saranno chiamati a discutere i punti all’ordine del giorno, tra cui:

1. Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del programma.

Inoltre, è prevista un’altra seduta consiliare, concordata nella conferenza dei capigruppo dedicata esclusivamente al piano Polav, per   lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 18:00, sempre presso la Sala delle Adunanze di Palazzo San Domenico.

All’ordine del giorno è prevista la trattazione del seguente punto:

  1. Approvazione del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili.

Tutti gli atti – ha detto il Presidente del Consiglio comunale, relativi ai punti all’O.d.g. delle due sedute, sono depositati presso l’Ufficio di Presidenza e a disposizione dei Consiglieri nei giorni e negli orari d’ufficio. In caso di mancato numero legale, la seduta sarà sospesa per un’ora e, se necessario, rinviata al giorno successivo alla stessa ora con lo stesso ordine del giorno. Come di consueto, i lavori del Consiglio potranno essere seguiti in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Modica (www.comunemodica.rg.it) o sulla piattaforma dedicata (www.modica.consiglicloud.it).

582669
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube