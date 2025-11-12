  • 13 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Novembre 2025 -
Attualità | Modica

Chocomodica slitta in primavera 2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Comune di Modica e Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP hanno valutato l’opportunità di differire ad altra data l’evento ChocoModica abitualmente programmato nel ponte dell’Immacolata.

La decisione è scaturita dalla necessità di evitare, come accaduto nell’edizione scorsa, che il cattivo tempo e finanche la pioggia, finiscano per impedire a gran parte dei visitatori, provenienti dalla Sicilia intera, di godere a pieno la festa.

Peraltro, la scelta del ponte dell’Immacolata, ha rappresentato ogni anno un grande sacrificio per le imprese produttrici del cioccolato di Modica Igp, atteso che in tale periodo gran parte di esse sono particolarmente impegnate nella preparazione dei prodotti in previsione delle imminenti festività natalizie.

“Sulla scorta delle esperienze di questi anni, dichiara il Sindaco di Modica Maria Monisteri, abbiamo deciso di spostare ad altra data l’evento che più d’ogni altro caratterizza e valorizza il nostro brand: il cioccolato di Modica IGP. Una decisione condivisa anche per favorire afflussi ancora maggiori nella nostra Città durante i giorni del ChocoModica in periodi dell’anno dove minore è il rischio di eventi climatici che possano ‘rovinare’ la manifestazione. Condivideremo anche l’individuazione di nuove date per la realizzazione dell’evento”

“Il Consorzio, dichiara il Presidente Salvatore Peluso, che con Decreto del 5 dicembre 2024 è stato riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e al quale è stato attribuito l’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall’articolo 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP “Cioccolato di Modica”, in tempi brevi avanzerà una proposta di una nuova data che tenga conto di tutti gli interessi in campo.

582729
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube