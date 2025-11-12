Ribaltone a Ispica: Innocenzo Leontini non è più sindaco!

Ispica, 12 Novembre 2025 – Ispica è calato il sipario sull’amministrazione Leontini: il sindaco Innocenzo Leontini è stato sfiduciato dal Consiglio Comunale. Il voto è arrivato in serata, dopo una seduta tesa e ricca di colpi di scena procedurali.

La mozione ha ottenuto l’esatto numero di voti richiesto per passare: dieci.

I nove consiglieri firmatari della mozione (Gianni Stornello – Pd, Serafino Arena – Controcorrente, Pierenzo Muraglie, Angelina Sudano, Giovanni Muraglie, Carmelo Oddo – Lista Muraglie sindaco, Paolo Monaca – Sud chiama Nord, Mary Ignaccolo e Matilde Sessa) hanno trovato il decimo voto decisivo.

Il voto cruciale è arrivato dal Presidente del Consiglio Comunale, Titta Genovese, che, pur essendo stato in passato uno dei fautori dell’elezione di Leontini, ha mantenuto la promessa fatta nei giorni scorsi, schierandosi per la sfiducia.

La giornata era iniziata con due lunghe sospensioni, ciascuna di un’ora, prima che la discussione entrasse nel vivo. Un momento centrale è stato la lettura da parte del Sindaco Leontini dei pareri del Segretario Generale, della Prefettura e della Regione, tutti concordi nel ritenere la mozione di sfiducia inammissibile.

Nonostante questi pronunciamenti, la discussione è proseguita e la mozione è stata votata dopo le 20:30, decretando la decadenza del Sindaco.

Il Consiglio Comunale ha votato anche per l’immediata esecutività della decisione, ma la vicenda è tutt’altro che chiusa. Data l’inammissibilità dichiarata dagli organi superiori, si attendono a breve ricorsi che potrebbero, a detta del sindaco, innescare un “cataclisma di carattere giudiziario”. Non resta che attendere per scoprire se ci saranno ulteriori colpi di scena legali nei prossimi giorni.

Nel frattempo, la gestione dell’ordinaria amministrazione, a seguito del precedente azzeramento della Giunta da parte di Leontini, è stata affidata al neo-nominato vicesindaco, Tonino Cafisi.

Salva