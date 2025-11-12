  • 12 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Novembre 2025 -
Ragusa | Sport

Basket. Una Virtus sempre più ragusana si gode la crescita di Giovanni Tumino

Il classe 2007 gioca quasi 20' a partita: "Merito di coach e staff se sono maturato"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 12 novembre 2025 – Tra le novità più interessanti di questo avvio di stagione della SuperConveniente, non può mancare una citazione del cuore per Giovanni Tumino. Il play classe 2007, dopo una lunga gavetta fra giovanili e prima squadra, quest’anno è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale, contribuendo in termini di qualità e sostanza all’ottimo inizio della Virtus in campionato.

La sua miglior partita è stata in casa contro Brindisi, ma in generale – entrando dalla panchina – il ragusano sta garantendo equilibrio e carisma, disputando quasi 20 minuti di media: “Anche la scorsa stagione, sebbene un po’ sfortunata a livello di risultati, per me è stato un punto d’inizio – dice Tumino – Le cose sono migliorate grazie al rapporto costante e costruttivo con coach Di Gregorio e tutto lo staff tecnico. Bisogna continuare su questa strada per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati come squadra”.

La SuperConveniente è prima nel girone F della Serie B Interregionale, con sei vittorie in sette gare. “La domenica stiamo riuscendo a concretizzare l’ottimo lavoro svolto in settimana – conferma Tumino – Adesso arriva la Valentino Castellaneta, che viene da una sconfitta subita nei minuti finali di partita. Anche questa è una gara da non prendere sotto gamba, che va affrontata con lo stesso spirito dimostrato finora”.

582717
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube