Basket. Una Virtus sempre più ragusana si gode la crescita di Giovanni Tumino

Ragusa, 12 novembre 2025 – Tra le novità più interessanti di questo avvio di stagione della SuperConveniente, non può mancare una citazione del cuore per Giovanni Tumino. Il play classe 2007, dopo una lunga gavetta fra giovanili e prima squadra, quest’anno è riuscito a ritagliarsi un ruolo centrale, contribuendo in termini di qualità e sostanza all’ottimo inizio della Virtus in campionato.

La sua miglior partita è stata in casa contro Brindisi, ma in generale – entrando dalla panchina – il ragusano sta garantendo equilibrio e carisma, disputando quasi 20 minuti di media: “Anche la scorsa stagione, sebbene un po’ sfortunata a livello di risultati, per me è stato un punto d’inizio – dice Tumino – Le cose sono migliorate grazie al rapporto costante e costruttivo con coach Di Gregorio e tutto lo staff tecnico. Bisogna continuare su questa strada per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati come squadra”.

La SuperConveniente è prima nel girone F della Serie B Interregionale, con sei vittorie in sette gare. “La domenica stiamo riuscendo a concretizzare l’ottimo lavoro svolto in settimana – conferma Tumino – Adesso arriva la Valentino Castellaneta, che viene da una sconfitta subita nei minuti finali di partita. Anche questa è una gara da non prendere sotto gamba, che va affrontata con lo stesso spirito dimostrato finora”.

