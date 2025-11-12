Modica: riapre il Centro Disabili “Sacro Cuore”, ma scoppia la polemica sulla tassa di 200 euro

MODICA, 12 Novembre 2025 – Grande emozione e sollievo oggi, 12 novembre 2025, per la cerimonia di riapertura del Centro Diurno per le persone con disabilità. L’evento, fondamentale per la collettività, è stato celebrato come un segnale concreto di impegno verso l’inclusione.

Alla riapertura erano presenti anche i consiglieri comunali dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, che hanno voluto ribadire il loro impegno, ricordando la mozione congiunta presentata a febbraio. Tale mozione mirava a potenziare i servizi della struttura, in particolare grazie a un contributo regionale garantito da un emendamento dell’On. Ignazio Abbate.

“La nostra presenza oggi ha voluto ribadire l’impegno costante manifestato per aumentare il numero di operatori specializzati e introdurre nuove attività socio-educative,” denuncia la Consigliera Rita Floridia (Gruppo DC).

Proprio nel giorno della riapertura, però, è esplosa la polemica. Nonostante il sostegno economico ricevuto dalla Regione, i consiglieri hanno appreso che l’Amministrazione ha richiesto alle famiglie degli utenti del Centro un ulteriore contributo di ben 200 euro.

Questa richiesta ha immediatamente sollevato interrogativi sulla gestione dei fondi e sulla reale volontà di rendere il servizio accessibile.

La Consigliera Floridia, a nome dei gruppi firmatari, ha concluso: “È inaccettabile che, nonostante un contributo regionale acquisito anche grazie alla nostra azione, si chieda un ulteriore salasso alle famiglie, proprio quelle che dovrebbero essere maggiormente sostenute. Ribadiamo la necessità di un confronto immediato per definire collegialmente le migliori strategie di gestione del Centro e annullare questa richiesta.”

Salva