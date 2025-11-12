  • 12 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 12 Novembre 2025 -
Modica | Politica

Modica: riapre il Centro Disabili “Sacro Cuore”, ma scoppia la polemica sulla tassa di 200 euro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 12 Novembre 2025  – Grande emozione e sollievo oggi, 12 novembre 2025, per la cerimonia di riapertura del Centro Diurno per le persone con disabilità. L’evento, fondamentale per la collettività, è stato celebrato come un segnale concreto di impegno verso l’inclusione.

Alla riapertura erano presenti anche i consiglieri comunali dei gruppi DC, Siamo Modica e Radici Iblee, che hanno voluto ribadire il loro impegno, ricordando la mozione congiunta presentata a febbraio. Tale mozione mirava a potenziare i servizi della struttura, in particolare grazie a un contributo regionale garantito da un emendamento dell’On. Ignazio Abbate.

“La nostra presenza oggi ha voluto ribadire l’impegno costante manifestato per aumentare il numero di operatori specializzati e introdurre nuove attività socio-educative,” denuncia la Consigliera Rita Floridia (Gruppo DC).

Proprio nel giorno della riapertura, però, è esplosa la polemica. Nonostante il sostegno economico ricevuto dalla Regione, i consiglieri hanno appreso che l’Amministrazione ha richiesto alle famiglie degli utenti del Centro un ulteriore contributo di ben 200 euro.

Questa richiesta ha immediatamente sollevato interrogativi sulla gestione dei fondi e sulla reale volontà di rendere il servizio accessibile.

La Consigliera Floridia, a nome dei gruppi firmatari, ha concluso: “È inaccettabile che, nonostante un contributo regionale acquisito anche grazie alla nostra azione, si chieda un ulteriore salasso alle famiglie, proprio quelle che dovrebbero essere maggiormente sostenute. Ribadiamo la necessità di un confronto immediato per definire collegialmente le migliori strategie di gestione del Centro e annullare questa richiesta.”

582714
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube