Voli Ryanair. Cambiano le regole sul check-in

La rivoluzione (o l’ennesima stretta) Ryanair è arrivata: da oggi, i passeggeri della compagnia aerea low cost dovranno dire addio alle carte d’imbarco stampate. D’ora in poi, l’unico documento valido e obbligatorio per l’accesso al gate sarà il documento digitale scaricato sull’app ufficiale o dal sito web della compagnia.

La manovra è chiara: addio al check-in “all’antica”. Per volare con Ryanair, sarà necessario:

1. Effettuare il check-in online (tramite sito o app) prima di arrivare in aeroporto.

2. Scaricare obbligatoriamente la DBP (Digital Boarding Pass).

3. Presentare il codice a barre digitale agli addetti al gate.

Unica eccezione: i voli in partenza dal Marocco, dove, per regolamenti locali, è ancora necessario ritirare la carta d’imbarco cartacea in aeroporto (pur dovendo presentare la versione digitale per la verifica).

La novità, che mira a una maggiore digitalizzazione e a limitare l’uso della carta, ha immediatamente sollevato le preoccupazioni del Codacons. L’associazione dei consumatori ha espresso forte disappunto, temendo che questa misura possa penalizzare in particolare le fasce meno “avvezze” al digitale, come le persone anziane.

