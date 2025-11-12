  • 12 Novembre 2025 -
  • 12 Novembre 2025 -
Comiso | Cronaca

Auto in fiamme a Comiso, Via Generale Amato chiusa per due ore

Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 12 Novembre 2025 – Caos e disagi al traffico oggi pomeriggio  nel cuore di Comiso a causa di un’automobile che ha preso fuoco in Via Generale Amato. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, la cui operazione per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area ha portato alla chiusura completa della strada al traffico veicolare per circa due ore.

L’allarme è scattato intorno alle 13 quando un veicolo, per cause ancora in corso di accertamento (probabilmente un guasto meccanico), ha iniziato a sprigionare fiamme e fumo denso. Sul posto sono giunte rapidamente le squadre dei pompieri, che hanno lavorato intensamente per estinguere il rogo che ha distrutto la vettura.

La Polizia Locale ha presidiato i varchi di accesso alla Via Generale Amato, deviando il traffico sulle arterie limitrofe, con conseguenti rallentamenti e code che si sono protratte fino al termine delle operazioni.

Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma i disagi per la viabilità sono stati significativi. Solo dopo le circa due ore la strada è stata riaperta al transito, una volta bonificata l’area e rimosso il mezzo incidentato.

 

foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata

