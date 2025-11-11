Eletto il nuovo segretario del circolo PD di Modica: è Francesco Stornello

Modica, 11 novembre 2025 – Si è svolta ieri sera, presso la sede del circolo territoriale del Partito Democratico di Modica, la riunione del direttivo per l’elezione del nuovo segretario, dopo le dimissioni, rassegnate all’inizio dello scorso settembre, da Salvatore Poidomani.

Al termine della votazione, è stato eletto l’avvocato Francesco Stornello, che ha ottenuto 11 voti, mentre Andrea Giannone ha ricevuto 6 preferenze. Si sono inoltre registrate due schede bianche e una nulla.

A darne notizia è il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa, Angelo Curciullo, che dichiara: “A nome della Federazione provinciale rivolgo le mie congratulazioni all’avvocato Francesco Stornello per l’elezione a segretario del circolo di Modica. Gli auguro buon lavoro, certo che saprà guidare il circolo con spirito di unità e impegno, per rafforzare la presenza del PD nella città e contribuire al rilancio dell’attività politica e partecipativa sul territorio”.

“Al tempo stesso – aggiunge Curciullo – rivolgo un appello a tutti gli iscritti e i dirigenti modicani affinché, a partire da questa nuova fase, si lavori insieme con senso di responsabilità e collaborazione per costruire un partito sempre più aperto, coeso e vicino ai cittadini”.

Il neo segretario del circolo, Francesco Stornello, ha così commentato la propria elezione: “Desidero innanzitutto rivolgere il mio ringraziamento più sincero e profondo a tutti gli amici e i compagni che mi hanno dato fiducia. L’incarico di segretario del Circolo del Partito Democratico di Modica mi onora e mi carica di una grande responsabilità. Il risultato di ieri non è una vittoria personale, ma la vittoria di una scelta libera e democratica: è il successo di una comunità che ha saputo confrontarsi con passione e lealtà, dimostrando la vitalità del nostro partito. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno partecipato a questo importante momento di democrazia interna, indipendentemente dalla scelta espressa. Sento forte la responsabilità di essere il segretario di tutto il partito. Da questo momento non esistono più posizioni diverse, ma un’unica comunità politica che deve lavorare insieme. Il mio primo impegno sarà rivolto all’unità: dialogherò con tutti, valorizzando ogni contributo e ogni sensibilità, perché solo un partito coeso può essere un partito forte e credibile. Il nostro obiettivo è chiaro: rimettere il Partito Democratico al centro della vita della città. Il PD non esiste per servire sé stesso – ha concluso – ma per mettersi con dedizione e passione al servizio di Modica e del suo futuro, aprendo il circolo ai cittadini, alle associazioni, alle forze vive del territorio. Vogliamo essere un punto di riferimento, di ascolto e di proposta, per costruire insieme la Modica di domani. Iniziamo da oggi a lavorare, uniti, per questo progetto”.

Anche l’on. Nello Dipasquale ha voluto esprimere il proprio augurio al nuovo segretario: “Rivolgo le mie congratulazioni a Francesco Stornello. La città ha bisogno di un Partito Democratico forte, radicato e presente nella battaglia politica, capace di rappresentare i bisogni dei cittadini e di offrire un’alternativa seria e concreta. Questo risultato deve essere l’occasione per rilanciare un percorso di unità e di collaborazione tra tutte le energie democratiche della città, perché solo un partito unito può costruire risultati importanti per Modica e per l’intero territorio ibleo”.

