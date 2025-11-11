  • 11 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

Trasporto urbano a Ragusa, PD: “Sì al bando pubblico, ma servono equità, sostenibilità e collegamenti certi”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 novembre 2025 – Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Ragusa, composto da Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, ha votato a favore della delibera sul nuovo servizio di trasporto pubblico urbano, condividendo la scelta dell’affidamento tramite bando pubblico come metodo più trasparente e corretto.
Contestualmente, il PD ha presentato un atto di indirizzo – approvato all’unanimità – con una serie di proposte per migliorare il servizio sotto il profilo ambientale, sociale e organizzativo.
Tra i punti indicati:
l’attivazione di un servizio urbano stabile verso la zona industriale, per garantire collegamenti sicuri ai lavoratori che ogni giorno si spostano con mezzi di fortuna;
la destinazione di una quota significativa della flotta a mezzi elettrici o a basse emissioni, superando i minimi previsti dalla normativa;
l’estensione delle agevolazioni tariffarie a studenti delle scuole superiori, pensionati, studenti universitari e famiglie con reddito ISEE inferiore a 8.000 euro;
la previsione che il servizio a chiamata nelle contrade abbia la stessa tariffa del biglietto urbano, per garantire equità e accessibilità;
la garanzia di frequenze regolari con tempi di attesa compresi tra 30 e 45 minuti, così da rendere il servizio efficiente e competitivo.

“Abbiamo votato a favore – dichiara il capogruppo Peppe Calabrese – perché il bando pubblico è la scelta giusta, ma abbiamo voluto dare il nostro contributo di idee con indicazioni concrete un un atto di indirizzo che è stato apprezzato dall’aula. Va riconosciuto all’assessore Gurrieri il merito di aver portato la decisione politica sul trasporto pubblico in Consiglio consentendo il confronto democratico. Questo è un metodo corretto, che rafforza la trasparenza e riconosce ai consiglieri il giusto ruolo, differentemente dal metodo adottato dall’assessore D’Asta per il bando per il servizio di raccolta dei rifiuti che, scandalosamente, ha scelto di evitare il confronto democratico in aula. Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico urbano – conclude Calabrese – abbiamo spinto per un servizio più moderno e vicino ai cittadini, che tenga insieme sostenibilità ambientale, giustizia sociale e sicurezza per chi si muove ogni giorno, in particolare per i lavoratori della zona industriale”.
“Il nostro impegno – aggiunge Riccardo Schininà, segretario del Circolo PD di Ragusa – è quello di costruire una città più giusta e accessibile. Il trasporto pubblico è un diritto, non un privilegio: deve essere efficiente, economico e sostenibile. Con questo voto e con le nostre proposte – conclude – abbiamo dato un contributo concreto per migliorare il servizio e per rafforzare il ruolo del Consiglio comunale nelle scelte che riguardano la vita dei cittadini”.

582534
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube