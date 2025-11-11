  • 11 Novembre 2025 -
Cultura | Modica

Docenti del “Galilei-Campailla” in Erasmus+ a Madrid: immersione linguistica e culturale

MODICA – Un’esperienza formativa e culturale di grande valore ha recentemente coinvolto alcuni docenti dell’Istituto Superiore “Galilei-Campailla” di Modica nell’ambito del progetto PNRR_2024-1-IT02KA121-SCH-000216428. Il progetto mira a potenziare il programma Erasmus+ (2021-2027) per promuovere scambi e mobilità all’estero.

Due gruppi di docenti, rappresentativi dei tre indirizzi dell’Istituto, hanno partecipato a una short mobility for teachers a Madrid.

  • Primo Gruppo: Dal 24 ottobre al 1° novembre 2025, hanno partecipato Lucia Cartia, Eugenia Calvaruso, Adriana Privitera, Teresa Floridia e Claudia Vindigni.
  • Secondo Gruppo: Dal 1° all’8 novembre 2025, sono stati coinvolti i docenti Anna Garofalo, Marcella Rizzone, Orazia Di Raimondo, Giovanni Cerruto, Giovanna Campisi e Maria Vittoria Mulliri.

Entrambi i gruppi hanno seguito un corso intensivo di lingua spagnola di 20 ore presso la prestigiosa scuola Enforex, situata nel cuore del quartiere Argüelles. L’accoglienza calorosa da parte di dirigenti, docenti e studenti internazionali ha reso l’esperienza ancora più significativa.

Oltre all’impegno linguistico, i docenti hanno esplorato a fondo la capitale spagnola e i suoi tesori culturali, unendo l’apprendimento alla scoperta e alla condivisione. Le tappe più importanti hanno incluso il Palazzo Reale e la Cattedrale de la Almudena, Plaza Mayor e l’iconico Museo del Prado, escursioni in siti Patrimonio UNESCO come Toledo, Segovia e San Lorenzo de El Escorial.

Questo viaggio ha arricchito il bagaglio umano e professionale dei partecipanti, confermando il ruolo cruciale del programma Erasmus+ nella costruzione di una scuola europea aperta, inclusiva e innovativa. Per i docenti, è stata un’occasione di aggiornamento, confronto e crescita; per gli studenti, rappresenta una promessa di sviluppo di competenze linguistiche e interculturali, indispensabili in un mondo sempre più interconnesso. < Vivere l’Erasmus significa vivere l’Europa – ha commentato una delle docenti partecipanti – non come spettatori, ma come cittadini attivi, capaci di dialogare, apprendere e costruire ponti tra culture».

L’Istituto “Galilei-Campailla” di Modica continua così a investire nella formazione internazionale, consapevole che esperienze come queste non solo arricchiscono il presente, ma preparano il futuro, o almeno rendono l’ordinaria amministrazione un po’ meno… ordinaria.

