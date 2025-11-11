  • 11 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Novembre 2025 -
Politica | Ragusa

Iv. Scicli, Piano Triennale Opere Pubbliche arriva in Commissione

Buscema: "Passaggio fondamentale per la città"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 11 novembre 2025 – «L’arrivo in commissione consiliare del Piano triennale delle opere pubbliche rappresenta un passaggio fondamentale per la nostra città, in quanto propedeutico all’approvazione del bilancio comunale». Lo dichiara la consigliera comunale di Scicli, Marianna Buscema, espressione di Italia Viva e coordinatrice provinciale del partito.
«Il Piano triennale – spiega Buscema – individua gli investimenti economici che l’amministrazione comunale intende realizzare nel prossimo triennio, offrendo una visione organica e programmata delle principali opere che potranno migliorare la qualità della vita dei cittadini. È importante sottolineare che, secondo la prassi, le opere con maggiore probabilità di realizzazione sono quelle previste per il 2026, in quanto già più mature dal punto di vista progettuale e finanziario».
Tra gli interventi più rilevanti figurano il rifacimento del lungomare di Donnalucata grazie ai fondi Fua, la realizzazione della pista ciclabile intercomunale, il finanziamento per la riqualificazione dell’impianto sportivo “Ciccio Scapellato”, oltre ad altre opere che saranno dettagliate nei prossimi giorni. Alcuni progetti sono già in fase esecutiva, mentre altri rimangono legati a tempi e procedure burocratiche che l’amministrazione sta seguendo con la massima attenzione.
«A seguito della commissione prevista per giovedì, sarà mia premura fornire un aggiornamento puntuale e dettagliato ai cittadini, affinché tutti possano essere informati con trasparenza sui prossimi passi e sulle opportunità di sviluppo per la nostra comunità» conclude la consigliera Buscema.

582539
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube