Bennardo, Ragusa. Bilancio di previsione 2026, depotenziati servizi per i cittadini

Ragusa, 11 novembre 2025 – “La giunta municipale ha approvato lo schema di bilancio di previsione, pubblicando gli allegati su amministrazione trasparente, nell’attesa che gli stessi siano trasmessi al consiglio comunale. Ecco perché è bene fare una prima analisi”. Lo ha detto ieri sera in aula il consigliere comunale di Ragusa Federico Bennardo. “Qualche giorno fa – sottolinea Bennardo – era stato diramato un comunicato stampa dell’amministrazione comunale – non so se redatto in maniera collegiale – che parlava di potenziamento dei servizi ai cittadini e, in particolar modo, di incremento dei fondi per la disabilità, per i minori, per donne vittime di violenza, di ambiente e di igiene urbana. Leggendo l’allegato C sulle spese 2026, correlato proprio allo schema di bilancio, è vero il contrario e per citare alcuni esempi comparandoli con lo stanziamento assestato per l’anno precedente troviamo: ⁠diritti sociali, politiche sociali e famiglia 5.575.116 per il 2025, 4.033.390 per il 2026; interventi per la disabilità 4.987.086 per il 2025, 3.306.569 per il 2026; interventi per anziani 1.136.037 per il 2025 e 953.100 per il 2026; interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 11.172.718 per il 2025 e 4.858.458 per il 2026; rifiuti 20.958.008 nel 2026 e 19.524.765 per il 2026. L’elenco è lungo e riguarda altri punti importanti come il turismo o la qualità dell’aria e l’inquinamento”. “Sarebbe utile, a questo punto – conclude Bennardo – conoscere il parere degli assessorati coinvolti che dovrebbero garantire servizi essenziali per i cittadini”.

