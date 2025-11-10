  • 10 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 10 Novembre 2025 -
Modica | Sport

Volley. La Green Sport Modica batte Giarratana 3 a 0 e seconda vittoria consecutiva

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 10 novembre 2025 – Al geodetico di Modica la Green Sport centra la seconda vittoria consecutiva battendo 3 a 0 l’Asd Giarratana Volley.
Il match si mette subito bene per la formazione modicana che difronte al suo pubblico vuole centrare la vittoria, e con una buona trama di gioco Melilli & Co fanno loro il primo set 25/12.
Nel secondo set la formazione ospite di Capitan Licitra guidate da coach Corallo si portano sul 23/18, Coach Borgese chiama time-out scuote le sue che reagiscono e fanno loro il set 27/25.
Avanti 2 a 0 Melilli & Co non intendo lasciare nulla al caso, e restando concentrare fanno loro il terzo set per 25/17 aggiudicandosi così l’intera posta in palio.
Con questa vittoria la formazione di coach Borgese resta a punteggio pieno e si prepara ad un’altra settimana di allenamenti in vista del match fuori casa di sabato 15 novembre contro il GP Carlentini, anch’essa a punteggio pieno.

ASD GREEN SPORT 3 – ASD GIARRATANA VOLLEY 0
(25/12;27/25;25/12)

582408
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube