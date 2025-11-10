Volley. La Green Sport Modica batte Giarratana 3 a 0 e seconda vittoria consecutiva

Modica, 10 novembre 2025 – Al geodetico di Modica la Green Sport centra la seconda vittoria consecutiva battendo 3 a 0 l’Asd Giarratana Volley.

Il match si mette subito bene per la formazione modicana che difronte al suo pubblico vuole centrare la vittoria, e con una buona trama di gioco Melilli & Co fanno loro il primo set 25/12.

Nel secondo set la formazione ospite di Capitan Licitra guidate da coach Corallo si portano sul 23/18, Coach Borgese chiama time-out scuote le sue che reagiscono e fanno loro il set 27/25.

Avanti 2 a 0 Melilli & Co non intendo lasciare nulla al caso, e restando concentrare fanno loro il terzo set per 25/17 aggiudicandosi così l’intera posta in palio.

Con questa vittoria la formazione di coach Borgese resta a punteggio pieno e si prepara ad un’altra settimana di allenamenti in vista del match fuori casa di sabato 15 novembre contro il GP Carlentini, anch’essa a punteggio pieno.

ASD GREEN SPORT 3 – ASD GIARRATANA VOLLEY 0

(25/12;27/25;25/12)

Salva