Arte | Cultura

Letteratura e Arte: L’Istituto Italiano di Cultura al Cairo ospita “Parole e Colori” con i Modicani Pisana e Cicero

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Cairo, 9 Novembre 2025 – Un importante evento culturale dedicato al dialogo tra poesia, letteratura e pittura si terrà domani, lunedì 10 novembre, presso il Teatro dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) al Cairo, situato in 3 Sheikh Al-Morsafi Street a Zamalek.

L’iniziativa, intitolata “Parole e Colori – Incontri tra Arte e Parole” (Words and Colors – Encounters Between Art and Words), è frutto della collaborazione tra la Facoltà di Lingue e Traduzione dell’Università Badr del Cairo e l’IIC.
L’incontro vedrà la partecipazione di una nutrita delegazione di accademici e artisti, tra cui due figure di spicco originarie di Modica: lo scrittore Domenico Pisana e il pittore Guido Cicero.

Saranno inoltre presenti:

• Il Prof. Hussein Mahmoud, che approfondirà il rapporto tra letteratura e arte visiva.

• La Prof.ssa Lamia El Sherif, che presenterà due opere letterarie fondamentali:

• “Poesia come vita per un nuovo umanesimo nell’era digitale” di Domenico Pisana.

• “La crisi del personaggio novecentesco. Smarrimento, libertà e ricerca di senso” dell’autrice Christine Samir.

• La Prof.ssa El Sherif introdurrà inoltre il percorso artistico e le ispirazioni del pittore Guido Cicero.

L’evento rappresenta un’occasione unica per riflettere, lasciarsi ispirare e apprezzare la bellezza dell’arte in tutte le sue forme, celebrando il fertile interscambio culturale tra Italia ed Egitto. 

© Riproduzione riservata

