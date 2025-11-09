  • 9 Novembre 2025 -
Cultura

Con il modicano Pisana, la Cultura Italiana al Cairo: “L’Egitto tra Letteratura, Cinema e Teatro” in un convegno internazionale

Tempo di lettura: 2 minuti

Il Cairo, Egitto, 09 Novembre 2025 – Si è aperta con successo la prima giornata del convegno internazionale dal titolo “Pensiero, arte e dialogo tra Italia ed Egitto. Dall’antichità ai giorni d’oggi”, svoltosi presso l’Archivio e Biblioteca Umberto I al Cairo. L’evento mira a celebrare e analizzare il profondo e millenario legame culturale che unisce i due Paesi.

La giornata ha visto la partecipazione di illustri relatori, tra cui lo scrittore modicano Domenico Pisana, che ha presentato una ricca e articolata relazione sul tema “L’Egitto nella letteratura, cinema e teatro italiani”.

Attraverso un affascinante percorso storico-artistico,  Pisana  ha messo in luce l’influenza pervasiva dell’Egitto in diverse forme d’arte italiane:

  • Letteratura Classica e Moderna: Dalle suggestioni presenti nelle opere di maestri come D’Annunzio, Salgari, Marinetti, Ungaretti, Moravia ed Ennio Flaiano, fino ad arrivare alla saggistica e narrativa contemporanea. Sono state evidenziate le opere di due autrici attuali: Dora Marchese (autrice di Nella terra di Iside) e Annamaria Zizza (autrice dei romanzi storici Lo scriba e il faraone e La regina di Tebe, entrambi ambientati in Egitto).
  • Cinema: La presentazione ha offerto una panoramica di pellicole italiane che hanno omaggiato il Paese del Nilo, tra cui Natale sul Nilo (2002) di Neri Parenti, Piedone d’Egitto (1980) con Bud Spencer, e Il Consiglio d’Egitto (2002) di Emilio Greco.
  • Teatro e Opera: Spazio anche alle rappresentazioni sceniche, dall’immortale opera AIDA e il classico Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel, fino a produzioni più recenti e di ricerca come Fuga d’Egitto (2023), Fuga dall’Egitto di Miriam Selima Fieno e Nicola di Chio, e Figlie d’Egitto di Sofia Bolognini.

L’intensa giornata di lavori si è conclusa con un momento di profondo confronto tra i partecipanti. I relatori e il pubblico hanno dibattuto sui valori fondamentali di bellezza, umanità e inclusione, ribadendo come la cultura, la poesia, la letteratura e l’arte in tutte le loro forme siano strumenti essenziali per un dialogo costruttivo tra le nazioni.

© Riproduzione riservata

