  • 9 Novembre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 9 Novembre 2025 -
Cronaca | News in primo piano | santa croce camerina

Incidente sulla Kastalia-Santa Croce Camerina: SUV fuori strada, padre e figlio feriti

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Santa Croce Camerina, 09 Novembre 2025  – Un incidente autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada che collega Kastalia a Santa Croce Camerina. Un SUV, condotto da un uomo di origine albanese, è finito fuori strada dopo aver violentemente urtato un palo della luce, abbattendolo.

Le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo sono al momento ancora in fase di accertamento.

All’interno del SUV, oltre all’uomo alla guida, si trovava anche il figlioletto. Entrambi hanno riportato ferite nell’impatto. Immediati i soccorsi: padre e figlio sono stati presi in carico dal personale sanitario dell’ambulanza intervenuta sul posto e trasportati all’ospedale di Ragusa per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono note le loro condizioni specifiche, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo, e i Carabinieri per i rilievi di rito, utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’incidente ha causato anche l’interruzione della fornitura elettrica nella zona a causa dell’abbattimento del palo.

582397
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube