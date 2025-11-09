Incidente sulla Kastalia-Santa Croce Camerina: SUV fuori strada, padre e figlio feriti

Santa Croce Camerina, 09 Novembre 2025 – Un incidente autonomo si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada che collega Kastalia a Santa Croce Camerina. Un SUV, condotto da un uomo di origine albanese, è finito fuori strada dopo aver violentemente urtato un palo della luce, abbattendolo.

Le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo sono al momento ancora in fase di accertamento.

All’interno del SUV, oltre all’uomo alla guida, si trovava anche il figlioletto. Entrambi hanno riportato ferite nell’impatto. Immediati i soccorsi: padre e figlio sono stati presi in carico dal personale sanitario dell’ambulanza intervenuta sul posto e trasportati all’ospedale di Ragusa per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono note le loro condizioni specifiche, ma non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del veicolo, e i Carabinieri per i rilievi di rito, utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. L’incidente ha causato anche l’interruzione della fornitura elettrica nella zona a causa dell’abbattimento del palo.

