L’omelia ironica del parroco a Pozzallo; “Abbiamo invitato il Papa…”

“Noi l’abbiamo invitato. Speriamo trovi il tempo di ricambiare la visita”. Usa la solita ironia don Carmelo Morana, parroco della parrocchia di San Giovanni, in pellegrinaggio a Roma con le comunità ecclesiali di Pozzallo, Noto e Avola. Una domenica all’insegna della Fede, nel giorno della Dedicazione della Basilica Lateranense.

Il numeroso gruppo si è presentato in piazza San Pietro anche con un enorme striscione “Papa Leone, ti aspettiamo a Pozzallo”. Sua Santità, di contro, nel corso del consueto Angelus domenicale, non ha fatto mancare il suo saluto ai pellegrini in viaggio. “Saluto i membri dell’Azione Cattolica – ha detto il Papa – dell’Arcidiocesi di Genova e i gruppi parrocchiali di Cava Manara, Mede, Vibo Marina, Sant’Arcangelo di Potenza, Noto, Pozzallo e Avola…”.

Scroscianti sono partiti gli applausi nel momento della citazione per i gruppi iblei a piazza San Pietro.

“Emozione unica – scrive sul suo profilo Facebook don Carmelo – che ci fa sentire famiglia”.

Salva