Pozzallo | Sport

Il pozzallese Fabio Biagio Fidone firma il suo nuovo personal best alla Maratona di Ravenna 2025

Tempo di lettura: 2 minuti

Ravenna, 10 Novembre 2025 – Giornata fresca, 7 gradi alla partenza: condizioni ideali per correre forte e spingersi oltre i propri limiti. Alla Maratona di Ravenna Città d’Arte 2025, Fabio Biagio Fidone, atleta siciliano tesserato per la Be Runners Forlì, ha centrato un grande risultato, chiudendo con il tempo di 3 ore, 13 minuti e 24 secondi (real time) — nuovo personal best sulla distanza dei 42,195 km.

Su un totale di 1324 partenti, Fidone ha tagliato il traguardo al 185° posto assoluto e 31° nella categoria SM45 su 141 atleti classificati, confermando la sua crescita costante nel panorama delle lunghe distanze.

Nonostante il crono di rilievo, la prova ravennate rappresentava per l’atleta un allenamento di qualità in vista del prossimo grande appuntamento: la Firenze Marathon 2025, in programma il 30 novembre, dove Fidone punterà a migliorarsi ulteriormente e a chiudere una stagione ricca di soddisfazioni personali e sportive.

«Sono soddisfatto del risultato – ha commentato Fidone – Ravenna è una gara bellissima e ben organizzata. Ho gestito bene i ritmi, e il clima fresco ha aiutato. Ogni maratona è una sfida con sé stessi, e oggi ho portato a casa un piccolo grande passo avanti».

Ultramaratoneta e triatleta, Fabio Biagio Fidone è un volto noto delle principali manifestazioni podistiche italiane: ha partecipato alla Maratona di Roma, Firenze,alla Maratona di Milano (dove ha ricoperto anche il ruolo di pacer) e attuale collaboratore per la Sicilia di Wizz Air Milano Marathon 2026.
Con la BeRunners Forlì continua a rappresentare con passione e costanza il mondo del running amatoriale di alto livello.

